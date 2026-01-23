İsrail'de Gizli Belgeler Soruşturması

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İngiltere Büyükelçisi olarak atadığı Özel Kalem Müdürü Tzachi Bravermen'ın da şüpheli olarak sorgulandığı "gizli belgelerin yabancı basına sızdırılması" soruşturmasında basına yayın yasağı getirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Lod Bölge Mahkemesi gizli belgelerin yabancı basına sızdırılması soruşturması hakkında geniş kapsamlı yayın yasağı kararı aldı.

Kararın soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında elde edilecek tüm bulgular ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in yöntem ve kapasitesini açığa çıkarabilecek her türlü bilgiyi kapsadığı aktarıldı.

Söz konusu geniş kapsamlı kararın, polisin daha sınırlı bir yasağı öngören alt mahkeme kararına yaptığı itirazın ardından alındığı aktarıldı.

Netanyahu'nun İngiltere Büyükelçisi olarka atadığı isim sorgulandı

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İngiltere Büyükelçisi olarak atadığı Özel Kalem Müdürü Tzachi Bravermen, dün gece Lahav 433 tarafından sorgulandı.

Haberde, dün gece soruşturmayı engelleyebileceği şüphesiyle "Lahav 433 biriminin" iki kez sorguladığı Braverman'ın ay başında da yaklaşık 13 saat süren bir sorguya alındığı hatırlatıldı.

Braverman'ın soruşturma henüz gizliliğini korurken dosyadaki şüphelilerin isimlerini alıp almadığı ve bu bilgileri Başbakan Netanyahu'nun eski danışmanı ve bir diğer şüpheli Eli Feldstein'a ileterek olası gözaltılara ilişkin uyarıda bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Başbakan Netanyahu, ismi gizli bilgilerin yabancı basına sızdırılması dosyasında şüpheli olarak geçen Tzachi Bravermen'ı İngiltere Büyükelçisi olarak atamıştı.

Gizli bilgilerin yabancı basına sızdırılmasına ilişkin açılan soruşturmada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanlarından Eliezer Feldstein ve Özel Kalem Müdürü Tzachi Bravermen şüpheli olarak yer alıyor.

Soruşturma dosyasına göre Feldstein, 2024 yılında Gazze Şeridi'ndeki esir takası müzakereleri sırasında düzenlenen gösterilere karşı kamuoyunu etkilemek amacıyla gizli bir belgeyi Alman gazetesi Bild'e sızdırma girişiminde bulundu.

Feldstein, söz konusu gösterilerin müzakerelere zarar verdiğini ve Hamas'ı güçlendirdiğini savunmuştu.

İsrail basınında, söz konusu olayın "İsrail güvenlik teşkilatında büyük endişe ve öfkeye yol açtığı ve bunun, Netanyahu ve yakın çalışma arkadaşları ile askeri yetkililer arasında gerginliği yükselteceğinin öngörüldüğü" yorumu yapılmıştı.