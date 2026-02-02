İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen sık sık hava saldırıları düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki iki bölge için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Ayn Kana ile Kfar Tebne beldelerinde hedef alınacak binaların işaretlendiği bir harita paylaştı.

Adraee, Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden başlatma girişimlerine karşı koymak iddiasıyla Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen hedeflere saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

Paylaşılan haritalarda işaretlenen binalardan uzak durulmasını isteyen Adraee, binaların derhal boşaltılması ve en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini, bu bölgelerde kalanların ise hayatlarının tehlike altında olacağını ifade etti.

İsrail ordusu, kısa bir süre önce Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde 2 araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirmişti.

Öte yandan İsrail ordusundan bir birlik, sabaha karşı Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şaab beldesine girerek bir evi patlayıcılarla yıkmış, İsrail'a ait bir İHA da sabah saatlerinde Ayta eş-Şaab'a 3 ses bombası atmıştı.