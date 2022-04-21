İsrail Dışişleri Bakanı "aşırılık yanlısı terörle uğraştıklarını" savundu - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD Dışişleri Bakanlığı heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede "aşırılık yanlısı terörle uğraştıklarını" savundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid başkanlığındaki Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail'i ziyaret eden ABD Yakın Doğu İşleri Bakan Yardımcısı Vekili Yael Lempert, İsrail- Filistin İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Hady Amr, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides ile bir araya geldi.

Toplantıda Lapid, son dönemde işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da artan gerilime işaret ederek, "İsrail'in aşırılık yanlısı terörle" uğraştığını savundu.

Bölge liderlerini "durumu yatıştırmak için sorumlu konuşmaya ve davranmaya" çağıran Lapid, "İsrail, Mescid-i Aksa'daki statükoyu koruyor ve korumaya devam edecek. Bunu değiştirmek gibi bir niyetimiz yok." dedi.

Lapid, Gazze Şeridi'nden İsrail'e fırlatılan roketleri kabul etmeyeceklerini belirterek, "İsrail'in kendi vatandaşlarını korumak için gereken her şeyi yapacağını Hamas'ın ve dünyanın bilmesi gerektiğini" söyledi.

Toplantıda, Mescid-i Aksa'daki "statükoyu korumak için İsrail'in zor zamanlardaki çabalarının" ele alındığı ifade edilirken, Lapid'in ABD heyetini "İsrail'in ramazan ayında bölgede yaptığı uygulamalar" hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi. Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

İslam dünyası için en kutsal mekanlardan Mescid-i Aksa'ya ilişkin İsrail'in uygulamaları "bu statükonun" ihlali olarak değerlendiriliyor.

Hamursuz Bayramı'nda fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınları arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da bulunanlara müdahalesi ve kullandığı güç, uluslararası arenada tepki toplamıştı.

Pazar gününden bu yana son beş günde İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 3 bin 670'e ulaştı.