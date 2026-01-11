İsrail Gazze'ye Saldırılarına Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail Gazze'ye Saldırılarına Devam Ediyor

11.01.2026 12:17
İsrail ordusu, Gazze'ye hava, kara ve denizden saldırılara devam ederken ateşkes ihlal ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına hava, kara ve denizden yoğun saldırılarına devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçlerine ait topçular Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Zeytun mahallelerini hedef aldı.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki birçok bölgeyi bombalarken, güneyde ise Refah kentinin güneybatısındaki alanlara hava saldırıları düzenledi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de İsrail'e ait savaş uçakları, Cibaliya'nın doğusu ile Beyt Lahiya'da hava saldırıları düzenledi ve bazı binaları havaya uçurdu. Söz konusu saldırılar topçu bombardımanıyla eş zamanlı yürütüldü.

İsrail donanmasına ait savaş gemileri de Gazze'nin kuzeyindeki kıyı bölgelerine çok sayıda top mermisi ateşledi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik ihlallerini sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

