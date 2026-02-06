İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Etti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde ateşkes kapsamında çekildiği bölgelere düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ateşkes kapsamında geri çekildikleri bir noktayı hedef aldı. Açılan ateşte Ahmed İmran el-Kanu isimli bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da da İsrail ordusu ateşkes anlaşması uyarınca geri çekildiği Zikim bölgesine ateş açtı. Saldırıda 33 yaşındaki Filistinli Muhammed Salah Ebu Rekbe hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde binaları yıkmaya devam ediyor

Öte yandan İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde yıkımlarını sürdürüyor.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Han Yunus'un merkezinde bir binayı yıktı. Yıkım nedeniyle 1 Filistinli yaralanırken, sakinleri de yerinden edildi.

Filistinli "Ebu Hatab" ailesine ait 4 katlı bina İsrail savaş uçaklarınca yıkıldı. Bina tamemen yerle bir olurken, çevrede bulunan çadırlarda da geniş çaplı hasar oluştu.

Görgü tanıkları, saldırıdan önce binanın altındaki demir atölyesinin sahibine tahliye uyarısında bulunulduğunu, bunun üzerine bina sakinleri ile çevrede yaşayanların bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını aktardı.

İsrail Ordu Radyosu ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir konutun "bölgenin kuzeyinde İsrail askerlerine açılan ateşe karşılık" olarak hedef alındığını iddia etti.

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda kontrol altında tuttuğu bölgelerde çok sayıda yıkım faaliyeti ve hava saldırısı düzenledi. Bölge sakinleri art arda şiddetli patlama sesleri duyduklarını aktardı.

Refah'ta İsrail ordusunun kontrolü altındaki bölgelere askeri araçlardan ve helikopterlerden yoğun ateş açıldı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneybatısındaki Şeyh Aclin bölgesinde de boş bir araziye hava saldırısı düzenledi, kentin doğusunda kontrolü altındaki alanlarda da yıkımlar gerçekleştirdi. Görgü tanıkları en az 3 patlama meydana geldiğini aktardı.

İsrail askeri araçlarından Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusu ile Tuffah Mahallesi'ne de yoğun ateş açıldı.