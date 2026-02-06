İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Etti

06.02.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkes bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde ateşkes kapsamında çekildiği bölgelere düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ateşkes kapsamında geri çekildikleri bir noktayı hedef aldı. Açılan ateşte Ahmed İmran el-Kanu isimli bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da da İsrail ordusu ateşkes anlaşması uyarınca geri çekildiği Zikim bölgesine ateş açtı. Saldırıda 33 yaşındaki Filistinli Muhammed Salah Ebu Rekbe hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde binaları yıkmaya devam ediyor

Öte yandan İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde yıkımlarını sürdürüyor.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Han Yunus'un merkezinde bir binayı yıktı. Yıkım nedeniyle 1 Filistinli yaralanırken, sakinleri de yerinden edildi.

Filistinli "Ebu Hatab" ailesine ait 4 katlı bina İsrail savaş uçaklarınca yıkıldı. Bina tamemen yerle bir olurken, çevrede bulunan çadırlarda da geniş çaplı hasar oluştu.

Görgü tanıkları, saldırıdan önce binanın altındaki demir atölyesinin sahibine tahliye uyarısında bulunulduğunu, bunun üzerine bina sakinleri ile çevrede yaşayanların bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını aktardı.

İsrail Ordu Radyosu ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir konutun "bölgenin kuzeyinde İsrail askerlerine açılan ateşe karşılık" olarak hedef alındığını iddia etti.

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda kontrol altında tuttuğu bölgelerde çok sayıda yıkım faaliyeti ve hava saldırısı düzenledi. Bölge sakinleri art arda şiddetli patlama sesleri duyduklarını aktardı.

Refah'ta İsrail ordusunun kontrolü altındaki bölgelere askeri araçlardan ve helikopterlerden yoğun ateş açıldı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneybatısındaki Şeyh Aclin bölgesinde de boş bir araziye hava saldırısı düzenledi, kentin doğusunda kontrolü altındaki alanlarda da yıkımlar gerçekleştirdi. Görgü tanıkları en az 3 patlama meydana geldiğini aktardı.

İsrail askeri araçlarından Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusu ile Tuffah Mahallesi'ne de yoğun ateş açıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Etti - Son Dakika

Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:34:13. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.