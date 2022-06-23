İsrail'in güneyinde 7. yüzyıldan kalma cami kalıntısı bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in güneyinde 7. yüzyıldan kalma cami kalıntısı bulundu

23.06.2022 22:49

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde yaklaşık 7. yüzyıla ait cami kalıntısı bulunduğu bildirildi.

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde yaklaşık 7. yüzyıla ait cami kalıntısı bulunduğu bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Eski Eserler Kurumunun yazılı açıklamasında, bölgedeki Rahat kasabasında yeni bir mahalle inşa etmek için yürütülen kapsamlı kazılar sırasında İslam'ın ilk döneminden kalma cami kalıntısına rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada, merkezinde mihrabın bulunduğu kare bir oda ve Kabe'ye bakan bir duvardan oluşan küçük mescidin tahminen 7. yüzyılda inşa edildiği aktarıldı.

Yeni arkeolojik keşfin, bölgede 7. ve 9. yüzyıllar arasında Hristiyanlıktan İslam'a kademeli geçişin izlerini yansıttığı kaydedildi. Keşfedilen caminin 7. ve 8. yüzyıllara tarihlenen çok sayıda seramik barındırdığı belirtildi.

İsrailli arkeologların bölgede ayrıca Hristiyan çiftçilere ev sahipliği yaptığı tahmin edilen Bizans döneminden kalma bir çiftlik evini ortaya çıkardığı kaydedildi.

İsrail Eski Eserler Kurumu, Temmuz 2019'da, yeni ortaya çıkarılan mescitten yaklaşık iki kilometre uzaklıkta yine 7. yüzyıla ait bir cami kalıntısı bulunduğunu duyurmuştu.

YORUMLAR
500
El-Halil'de Gerginlik El-Halil'de Gerginlik BAE'den İsrail'e uçuşlar başladı BAE'den İsrail'e uçuşlar başladı Çavuşoğlu: '(İsrail'le) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık' Çavuşoğlu: '(İsrail'le) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık'
Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in güneyinde 7. yüzyıldan kalma cami kalıntısı bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:45 Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı
22:34 Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkenin liderleri Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini onayladı
22:04 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Memur ve emekli maaşlarına temmuzda yüzde 40 artış öngörüyoruz
21:32 "DADD Ralli Karadeniz 2022" başlıyor! 60 kişilik denizci start verecek
21:27 Akşener emeklilere vaatte bulundu: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak
21:23 Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu söyledi
20:37 Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 22:58:51. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in güneyinde 7. yüzyıldan kalma cami kalıntısı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement