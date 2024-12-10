İsrail'le ilgili sözlerine sunucu hemen müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
İsrail

İsrail'le ilgili sözlerine sunucu hemen müdahale etti

Geniş Video İzle

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın katıldığı canlı yayında İsrail ile ilgili değerlendirmeler yaparken, ''İsrail görmez ise gözüne sokarız'' cümlesini kurunca sunucu müdahale etmek zorunda kaldı.

10.12.2024 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de rejimin düşmesi ve İsrail'in 51 yıl sonra Golan Tepeleri'ne girmesi televizyonların da bir numaralı gündem maddesi oldu. CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ilginç ifadeler kullandı.

"İSRAİL GÖRMEZ İSE GÖZÜNE SOKARIZ"

Caşın, "Beslemelerinin ne için 'biz TUSAŞ'a saldırmaya devam edeceğiz' dediği ortaya çıkıyor. Ortada bir iş birliği var. Bu iş birliğini bozacak olan Türk aklıdır. Bunu Suriyeliler de görüyor dünya da görüyor. İsrail görmez ise gözüne sokarız onu" dedi.

SUNUCU UYARMAK ZORUNDA KALDI

Programın sunucusu Meltem Bozbeyoğlu ise bu sözlerden sonra araya girerek Caşın'ı uyarmak zorunda kaldı. Bozbeyoğlu, "Lütfen böyle cümleler kurmayalım Mesut Hocam" ifadelerini kullandı. Sunucunun araya girmesinden sonra ise Caşın, "Yani daha güzel görürler diye" söyleyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

İsrail\'le ilgili sözlerine sunucu hemen müdahale etti

Mesut Hakkı Caşın, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika İsrail İsrail'le ilgili sözlerine sunucu hemen müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Talat Yelbuz:
    BU ADAM NEYIN PESI DE ANLAMADIM, NE ZSMAN TV DE GÖRSEM BAGIRMAKTAN, SACMALAMAKTAN BASKA BIR SEY YAPMIYOR, BIR YERLERE OYNUYOR GALIBA VEKILLIK GIBI. BUNA KALIRSA BIZ DUNYA LIDERIYIZ 2 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:34 Bakan Fidan’dan sözünü kesen DEM Partililere tokat gibi yanıt Bakan Fidan'dan sözünü kesen DEM Partililere tokat gibi yanıt
23:07 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:16 Fırat’ın doğusunda köşeye sıkışan PKKYPG, İsrail’den yardım istedi Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
10:15 İçinde yok yok İşte kardeş Esad’ın yeraltı konağı İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı
10:13 Kadıköy’e geliyorlar: Kerem ile Orkun’un yanına bir Türk daha alacaklar Kadıköy'e geliyorlar: Kerem ile Orkun'un yanına bir Türk daha alacaklar
10:09 Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu
09:50 Halil Umut Meler’e Suudi Arabistan’da yasak Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da yasak
09:49 Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek
09:35 Suriye’de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar
09:34 Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi Yetkili isimlerden art arda açıklamalar Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar
09:33 Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 00:37:36. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'le ilgili sözlerine sunucu hemen müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.