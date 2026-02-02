İsrail Lübnan'da İHA İle Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail Lübnan'da İHA İle Saldırılara Devam Ediyor

02.02.2026 15:17
İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentinde iki araca İHA ile saldırdı, ateşkes ihlalleri sürüyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde 2 araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sur-Zehrani otoyulunda seyir halindeki araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Sur kentinin güneyinde Kalile Beldesi kavşağında da bir araca İsrail İHA'sı tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırılara ilişkin Lübnan makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusundan bir birlik, sabaha karşı Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şaab beldesine girerek bir evi patlayıcılarla yıktı.

Ayrıca İsrail'a ait bir İHA, sabah saatlerinde Ayta eş-Şaab'a 3 ses bombası attı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, Sur, Son Dakika

