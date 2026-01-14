İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

14.01.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'da birçok Filistinliyi gözaltına aldı, saldırılar arttı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Filistin'in Sesi Radyosu'nda yer alan habere göre, İsrail güçleri, kuzeydeki Tubas, Nablus, Cenin kentlerindeki bazı beldelere baskınlar düzenledi.

Cenin'in güneyindeki Kabatiya beldesindeki baskında bazı Filistinliler gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail askerleri ayrıca Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Mugayyir ile Kufr Malik beldelerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi alıkoyup darbetti. Filistinliler daha sonra serbest bırakıldı.

El Halil kentinin doğusundaki Buyira bölgesinde de İsrail ordusu düzenlediği baskında 4 Filistinliyi bir süre alıkoydu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'e bağlı İzna beldesinde, belediye görevlisi 2 kişiye saldırdı.

Görevleri başında çalışırken darbedilen Su İşleri Birimi Sorumlusu Tarık Tamizi ile görevlilerden Ahmed Beşir Selimiye'nin vücutlarında morluklar oluştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, gerilimin başladığı tarihten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillierin, Batı Şeria'daki saldırılarında en az 1106 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi - Son Dakika

Mahkeme son sözü söyledi: İşte İmamoğlu’nun Erdoğan’a ödeyeceği tazminat Mahkeme son sözü söyledi: İşte İmamoğlu'nun Erdoğan'a ödeyeceği tazminat
Adem Yeşilyurt’un Transferinde Sürpriz Gelişme Adem Yeşilyurt'un Transferinde Sürpriz Gelişme
Pehlevi’den yeni mesaj: Binlerce polis ve asker baskıya katılmamak için işe gitmiyor Pehlevi'den yeni mesaj: Binlerce polis ve asker baskıya katılmamak için işe gitmiyor
Güle güle En-Nesyri İşte yeni adresi Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Gözaltına alınan Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

10:22
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
09:46
Kante Fenerbahçe’de İşte maaş ve bonservisi
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
09:17
Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler Yeni detaylar
Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler! Yeni detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 10:35:17. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.