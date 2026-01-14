İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Filistin'in Sesi Radyosu'nda yer alan habere göre, İsrail güçleri, kuzeydeki Tubas, Nablus, Cenin kentlerindeki bazı beldelere baskınlar düzenledi.

Cenin'in güneyindeki Kabatiya beldesindeki baskında bazı Filistinliler gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail askerleri ayrıca Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Mugayyir ile Kufr Malik beldelerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi alıkoyup darbetti. Filistinliler daha sonra serbest bırakıldı.

El Halil kentinin doğusundaki Buyira bölgesinde de İsrail ordusu düzenlediği baskında 4 Filistinliyi bir süre alıkoydu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'e bağlı İzna beldesinde, belediye görevlisi 2 kişiye saldırdı.

Görevleri başında çalışırken darbedilen Su İşleri Birimi Sorumlusu Tarık Tamizi ile görevlilerden Ahmed Beşir Selimiye'nin vücutlarında morluklar oluştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, gerilimin başladığı tarihten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillierin, Batı Şeria'daki saldırılarında en az 1106 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.