Son Dakika Haberleri: İsrail polisi İseviyye Mahallesi'ne yeniden baskın yaptı
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İsrail polisi İseviyye Mahallesi'ne yeniden baskın yaptı

46 dakika önce

- Doğu Kudüs'teki İseviyye Mahallesi'nde İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında çıkan çatışmalar İsrail polisinin kauçukla kaplanmış metal mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanması Filistinli gençlerin taş atması Yaralanan bir kişiye müdahale edilmesi İsrail polisi, işgal altındaki...

İsrail polisi İseviyye Mahallesi'ne yeniden baskın yaptı, System.String[]
- Doğu Kudüs'teki İseviyye Mahallesi'nde İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında çıkan çatışmalar
İsrail polisinin kauçukla kaplanmış metal mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanması
Filistinli gençlerin taş atması
Yaralanan bir kişiye müdahale edilmesi İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki İseviyye Mahallesi'ne yeniden baskın düzenledi.
Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki İseviyye Mahallesi'nde 20 yaşındaki Muhammed Semir Ubeyd'i dün şehit eden İsrail polisi bugün mahalleye tekrar baskın yaptı.
Filistinli gençlerin İsrail polisine taşlarla karşılık vermesiyle başlayan olaylarda İsrail polisi kauçukla kaplanmış metal mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 20 Filistinlinin atılan gazdan etkilendiği yada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:06 Kaynak: AA
Doğu Kudüs, İsrail, Güncel
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