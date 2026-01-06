İsrail Somaliland'i Tanıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail Somaliland'i Tanıdı

06.01.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, Somaliland'e giderek güvenlik ve siyasi iş birliği görüşecek.

(ANKARA) - İsrail'in Somaliland'i resmen tanımasının ardından Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Hargeisa'ya gitti. Görüşmelerin güvenlik ve siyasi iş birliğine odaklanması beklenirken, İsrail'e olası askeri kullanım izni iddiaları bölgesel dengelere ilişkin tartışmaları artırdı.

İsrail Kanal 14 televizyon kanalının bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail'in Somaliland'i resmen tanımasının ardından Hargeisa'ya gitti. Saar'ın, yerel liderlikle görüşmesi öngörülüyor.

Haberde, görüşmelerin özellikle güvenlik ve siyasi ilişkiler alanlarında ikili iş birliğine odaklanacağı bildirildi. Somaliland'ın, topraklarında potansiyel askeri kullanım için belirlenmiş alanlara, savunma tesislerinin kurulması da dahil olmak üzere, İsrail'e izin verebileceği belirtildi. Ancak bu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Katar merkezli El-Arabi El-Cedid gazetesi, İsrail'in bölgedeki varlığının, Somali'de askeri gücü bulunan Mısır üzerinde caydırıcı bir etki yaratabileceğini ve Kahire'nin bölgede askeri bir girişimde bulunmadan önce iki kez düşünmesine neden olabileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Somaliland'i Tanıdı - Son Dakika

Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu
Trump’ın elinde tuttuğu şapkadaki “İran“ detayı çok şey anlatıyor Trump'ın elinde tuttuğu şapkadaki "İran" detayı çok şey anlatıyor
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
Pendik’te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada
Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran’dan esprili söylem Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 18:38:03. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Somaliland'i Tanıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.