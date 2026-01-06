İsrail ve Suriye Arasında İletişim Mekanizması Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail ve Suriye Arasında İletişim Mekanizması Kuruldu

06.01.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmeler sonrası Israel ve Suriye arasında istihbarat paylaşımı yapılacak.

İsrail basınında, Paris'te ABD'nin arabuluculuğuyla gerçekleştirilen İsrail- Suriye görüşmelerinin ardından taraflar arasında istihbarat paylaşımını da içeren üçlü bir iletişim mekanizması kurulmasının kararlaştırıldığı öne sürüldü.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Paris'te ABD arabuluculuğuyla gerçekleşen İsrail ve Suriye görüşmeleri olumlu bir atmosferde geçti.

ABD-İsrail-Suriye arasında bir iletişim mekanizması kararlaştırıldı. Kurulacak mekanizma ile taraflar arasında istihbarat paylaşımı, askeri gerilimi azaltma, diplomatik ilişki ve ticari fırsatların değerlendirileceği ileri sürüldü.

ABD'nin yöneteceği iletişim mekanizmasının yanlış anlaşılmaları gidermek için "sorunları hemen ele alacağı" belirtildi.

Taraflar arasında ayrıca, "tıp, enerji, tarım" alanlarında görüşmelerin başlatılmasının kararlaştırıldığı ancak uygulamaya geçmesi için bir tarih belirlenmediği ileri sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından kararlaştırılan Paris'teki görüşmelerde, İsrail tarafı müzakere heyetinde değişikliğe gitmişti.

Tel Aviv'i İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun askeri danışmanı aynı zamanda sıradaki Mossad Direktörü Roman Gofman ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Gil Reich temsil etmişti.

Suriye tarafınıysa Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat İdaresi Başkanı Hüseyin es-Selame??????? temsil etmişti.

ABD'den görüşmelere ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner katılmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, İsrail, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve Suriye Arasında İletişim Mekanizması Kuruldu - Son Dakika

Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 04:54:37. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail ve Suriye Arasında İletişim Mekanizması Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.