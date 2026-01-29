İsrail ve Suudi Arabistan Washington'da - Son Dakika
İsrail ve Suudi Arabistan Washington'da

İsrail ve Suudi Arabistan Washington\'da
29.01.2026 16:16
İsrail ve Suudi Arabistan yetkilileri, ABD ile İran gerilimini görüşmek için Washington'da bir araya geldi.

ABD'nin İran'a olası saldırı için Orta Doğu'da askeri varlığını günden güne arttırmasının ardından İsrail ve Suudi Arabistan'dan üst düzey savunma ve istihbarat yetkililerinin Tahran'la gerilimi ele almak üzere Washington'da olduğu bildirildi.

Axios platformunun ABD'li iki yetkili ile konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ve Suudi Arabistan'dan üst düzey askeri ve istihbarat heyetleri, İran gündemiyle ABD'nin başkentinde bulunuyor.

ABD'nin İran'a saldırı düzenlemesi olasılığına karşı Orta Doğu başkentlerinin son günlerde yüksek alarm seviyesine geçtiği biliniyor.

Haberde, Tahran yönetimini, önceki saldırılardan "çok daha ağır" sonuçlar doğuracak bir saldırıyla tehdit etmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda nihai bir karar vermediğinin altı çizildi.

İsrail ziyaretinin ana odağı: İran'a olası saldırı için istihbarat paylaşımı

Axios'a konuşan ABD'li iki yetkili, İsrail Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Şlomi Binder'in, salı ve çarşamba günü ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Beyaz Saray'dan üst düzey yetkililerle bir araya geldiğini aktardı.

Binder ve beraberindeki heyetin, Trump yönetiminin talep ettiği İran'a ilişkin özel istihbarat bilgilerini paylaştığı ifade edildi.

Suudi Arabistan, gerilimin düşürülmesi arayışında

Axios'un haberinde, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın da İran gündemiyle bugün ve yarın Washington'da temaslarda bulunacağı bildirildi.

Ziyaret kapsamında Bin Selman'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve Beyaz Saray'dan yetkililerle görüşmeler yapacağı kaydedildi.

Haberde, Suudi Arabistan'ı yetkililerin bir bölgesel savaş ihtimalinden kaçınılmasını istediği ve diplomatik çözüm arayışında olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın, son günlerde ABD ile İran arasında gerilimi düşürmek amacıyla yoğun bir mesaj trafiği yürüttüğü belirtilen haberde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la salı günü yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısında Suudi hava sahasının kullanılmasına izin verilmeyeceğini ilettiği paylaşıldı.

Şu aşamada Washington ile Tahran arasında kayda değer bir müzakere sürecinin bulunmadığını dile getiren ABD'li yetkililer, İran'ın ABD'nin "maksimalist" taleplerini ihtiva eden bir anlaşmaya sıcak bakmadığını savundu.

Öte yandan ABD'li yetkililer, Orta Doğu'ya askeri yığınağın ilerleyen günlerde tamamlanacağını belirterek USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeye ulaştığını aktardı. Trump'ın, İran açıklarında konuşlandırılan donanmayı "Venezuela'dan bile büyük bir armada" olarak tanımladığı kaydediliyor.

ABD'li yetkililerden biri, "Şu anki talimat hazırlık yapılması yönünde ancak Başkan Trump'ın önümüzdeki günlerde İran konusunda yeni bir karar aşamasına gelmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Dış Politika, Washington, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve Suudi Arabistan Washington'da - Son Dakika

