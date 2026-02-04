İsrail Yüksek Mahkeme, Ben-Gvir'in Görevde Kalmasını Sorguladı - Son Dakika
İsrail Yüksek Mahkeme, Ben-Gvir'in Görevde Kalmasını Sorguladı

04.02.2026 15:35
İsrail Yüksek Mahkemesi, Ben-Gvir'in görevden alınmaması için Netanyahu'dan açıklama istedi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan yetkilerini sistematik biçimde kötüye kullanmak ve polis teşkilatına uygunsuz şekilde müdahale etmekle suçlanan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i neden görevden almadığına dair açıklama talep etti.

Yerel basına yansıyan haberde, Yüksek Mahkeme'nin İsrail Başbakanı'na yaptığı çağrının, Ulusal Güvenlik Bakanı'nı görevden alma talimatı vermeden önceki son adımı olduğuna işaret edildi.

Yetkilerini sistematik biçimde kötüye kullanmak ve polis teşkilatına uygunsuz şekilde müdahale etmekle suçlanan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in duruşmasının 24 Mart'ta görüleceği belirtilen haberde, Yüksek Mahkeme'nin Netanyahu ve Ben-Gvir'e 10 Mart'a kadar konuya dair yazılı açıklamalarını sunmalarını istediği aktarıldı.

Haberde, mahkemenin davaya bakan yargıç sayısını beşten dokuza çıkardığına da dikkati çekilerek Ben-Gvir'in görevden alınması konusunun ilerletildiği ve Netanyahu'nun yargıçları bakanın görevde kalmasına ikna etmek zorunda olduğuna işaret edildi.

Kararın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Ben-Gvir, "Sizin hiçbir yetkiniz yok. Darbe yapamayacaksınız." ifadesini kullandı.

İsrail Başsavcısı, Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etmişti

Yüksek Mahkeme'ye, yetkilerini sistematik biçimde kötüye kullandığı ve polis teşkilatına uygunsuz şekilde müdahale ettiği gerekçesiyle aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in görevden alınması talebiyle başvuruda bulunulmuştu.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ise bu ay başında Yüksek Mahkeme'den Başbakan Netanyahu'yu Ben-Gvir'i, "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle görevden almaya zorlamasını talep etmişti.

Başsavcı Baharav-Miara, Ben-Gvir'in görevden alınması talebine gerekçe olarak "hukukun uygulanması ve soruşturmalarla ilgili en hassas davalar başta olmak üzere makamını polis faaliyetlerini etkilemek amacıyla yasa dışı biçimde kötüye kullanmasını" göstermişti.

İsrail'de koalisyon ortakları, Başbakan Netanyahu'ya, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Ben-Gvir hakkında olası görevden alma kararına uymaması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

