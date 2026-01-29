İşsizlikte İyileşme: Gençlerde %14,1, Kadınlarda %10,5 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İşsizlikte İyileşme: Gençlerde %14,1, Kadınlarda %10,5

İşsizlikte İyileşme: Gençlerde %14,1, Kadınlarda %10,5
29.01.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevdet Yılmaz, işsizlik oranlarının düştüğünü, gençlerde 1,9 puan, kadınlarda 1 puan iyileştiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gençlerde işsizlik 1,9 puan, kadınlarda ise 1 puan iyileşerek sırasıyla yüzde 14,1 ve yüzde 10,5 olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aralık ayı istihdam verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, dezenflasyon süreciyle eş zamanlı yürütülen üretimi, istihdamı ve yatırımı desteklemek amacıyla atılan adımlar sayesinde işgücü piyasasında güçlü görünümün sürdüğünü belirtti.

Aralık ayındaki verilere göre işsizlik oranının yüzde 7,7 olarak açıklandığını ifade eden Yılmaz, istihdam verilerinin, işgücü istatistik verilerinin açıklanmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyeye indiğinin altını çizdi. Yılmaz ayrıca, işsizliğin gençlerde geçen senenin aynı ayına göre 1,9 puan, kadınlarda ise 1 puan iyileşerek sırasıyla yüzde 14,1 ve yüzde 10,5 olduğunu sözlerine ekledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Kararlılıkla yürüttüğümüz dezenflasyon süreciyle eş zamanlı olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla attığımız yapısal adımlar sayesinde işgücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir. Aralık ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 7,7 oranıyla aylık işgücü istatistik verilerinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine inmiş ve tek haneli rakamlardaki seyrini 32'nci aya taşımıştır. Gençlerde geçen senenin aynı ayına göre işsizlik 1,9 puan, kadınlarda ise 1 puan iyileşerek sırasıyla yüzde 14,1 ve yüzde 10,5 olmuştur. Risk primindeki düşüş, kredi notu görünümündeki iyileşme, KKM'den çıkışın tamamlanması ve tarihi seviyelerdeki rezervler ile ekonomimizin dayanıklılığı artmakta, şoklara karşı direnci yükselmektedir. Programımızda elde ettiğim kazanımlar sayesinde makroekonomik ve finansal istikrarımız güçlenirken ekonomimize duyulan güven de pekişmektedir. Başta gençler, kadınlar ve nitelikli işgücü olmak üzere işgücüne katılımı artırarak ve emek yoğun sektörlerde istihdamı destekleyerek ekonomimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Dengeli ve istikrarlı büyüme ortamı sayesinde önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı ve istihdamımızı artıracak sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla elde ettiğimiz kalıcı refah artışını toplumun her kesimine adil bir şekilde yansıtarak vatandaşımızın alım gücünü yükselteceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika İşsizlikte İyileşme: Gençlerde %14,1, Kadınlarda %10,5 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:08:41. #7.11#
SON DAKİKA: İşsizlikte İyileşme: Gençlerde %14,1, Kadınlarda %10,5 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.