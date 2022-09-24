Son dakika haber... İSTANBUL-JANDARMADAN SAHTE PARFÜM OPERASYONU

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dünyaca ünlü parfüm markalarının sahtesini üreten ve orijinalmiş gibi göstermek için sahte bandrol ve stok numarası vererek ülke genelinde en çok alışveriş yapılan internet uygulamalarındaki sanal mağazalar üzerinden pazarlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 80 bin sahte parfüm ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.\t

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şüphelilerin ülke genelinde en çok alışveriş yapılan internet sitelerinde açtıkları sanal mağazalar üzerinden dünyaca ünlü markalara ait sahte parfümleri pazarlandığı bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; kimlikleri tespit edilen R.D., N.Ç. ve Ü.D. isimli şüphelileri sahte parfümleri merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde ürettiğini, sahte bandrol ve stok numarası vererek internet üzerinden piyasaya sürdüklerini tespit etti. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri sahte parfümlerin üretildiği İstanbul Sultangazi'deki 2 imalathane ve 1 depoya baskın düzenledi. Operasyonda; 80 bin sahte parfüm, 1 parfüm doldurma makinesi, 1 kapak basma makinesi, 1 jelatin kaplama makinesi ile çok sayıda cam şişe ve parfüm kutusu ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan R.D., N.Ç. ve Ü.D. isimli şüphelilerin daha önce aynı suçtan yakalandıkları ortaya çıktı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.