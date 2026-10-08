İstanbul Adliyesi'nde ilginç olay! "Yargıda tanıdıklarım var" deyip para istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Adliyesi'nde ilginç olay! "Yargıda tanıdıklarım var" deyip para istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Adliyesi\'nde ilginç olay! "Yargıda tanıdıklarım var" deyip para istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Adliyesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Adliyede, Yüksek yargıda tanıdıklarım var” diyerek yaklaştığı öne sürülen şahıs, iddiaya göre bazı dava dosyalarının tarafları ve yakınlarıyla görüştü. Davaların sonucunu etkileyebileceğini söyleyerek para ve pazarlık konuşmaları yapan şahsın üzerinde “T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi” yazan kartvizit bulundu. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Adliyesi'nde yüksek yargıda tanıdıkları olduğunu iddia ederek dava sonuçlarını değiştireceğini öne süren bir kişi, vatandaşlardan para talep ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyede dava tarafları ve yakınlarıyla temas kurarak pazarlık yaptığı belirlenen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜZERİNDEN "BAŞBAKANLIK" KARTVİZİTİ ÇIKTI

Şahsın üzerinde yapılan aramada, "T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi" yazılı bir kartvizit ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul AdliyesiBaşbakanlık3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
18:52
“İBB’ye 168 milyon TL haraç verdim“ dedi: Ahmet Sari ödemelerin nasıl yapıldığını anlattı
“İBB’ye 168 milyon TL haraç verdim" dedi: Ahmet Sari ödemelerin nasıl yapıldığını anlattı
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 19:07:59. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul Adliyesi'nde ilginç olay! "Yargıda tanıdıklarım var" deyip para istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei