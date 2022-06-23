Avcılar'da kiraladığı otomobili kundakladılar - Son Dakika
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Avcılar'da kiraladığı otomobili kundakladılar

23.06.2022 11:48
Avcılar'da kiraladığı otomobili kundakladılar

AVCILAR'da park halindeki otomobil kundaklandı.

AVCILAR'da park halindeki otomobil kundaklandı. Polis, kudaklanan otomobilin yabancı uyruklu kişiye kiralandığını belirledi.

Olay, saat 04.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi.  İddiaya göre, park halindeki 34 CZA 234 plakalı otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz kişi "Bunlara inanmayın" diye bağırdı. Ardından otomobilin üzerine elindeki pet şişedeki sıvıyı dökerek ateşe verdi. Otomobil alev alev yanarken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Mahalle sakini Talip Can Birgün, "Ey mahalleli kendinize gelin. Onlara zeval vermeyin' diyerek bağırmaya başladı. Sonra büyük ihtimal benzin döküp ateşe verdi. Komşum ile birlikte indik, üzerine su döktük. İtfaiye geldi" dedi. Çevredeki güvenlik kameralarını da izleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan polis, kundaklanan otomobilin bir şirket tarafından yabancı uyruklu kişiye kiralandığını belirledi. Yanan otomobil olay yeri inceleme çalışmasının ardından kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da kiraladığı otomobili kundakladılar - Son Dakika

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