İSTANBUL Aydos ormanı'ndan önlemler artırıldı - Son Dakika

İSTANBUL Aydos ormanı'ndan önlemler artırıldı

Aydos Ormanı'nda yangına karşı önlemler artırılıyorDoğan GÜNDOĞDU-Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA) 'AYDOS Ormanı'nda geçtiğimiz aylarda üst üste çıkan yangınların ardından yangına sebebiyet verecek etkenler için önlemler alınmaya başlandı.

Aydos Ormanı'nda yangına karşı önlemler artırılıyor

Doğan GÜNDOĞDU-Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA) 'AYDOS Ormanı'nda geçtiğimiz aylarda üst üste çıkan yangınların ardından yangına sebebiyet verecek etkenler için önlemler alınmaya başlandı. 200'e yakın temizlik ekibi ormanlık alanda hem bitki örtüsü hem de yangına neden olacak yabancı maddelerin temizliğini yaptı. Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Onursal Başkanı Abdurrahman Kılıç ise orman yangınları ile alakalı, 'Doğal yollarla ortaya çıkan yangın sayısı çok az. İnsan kaynaklı yangınların sayısını azaltmamız için ilk olarak insanlarla ilgili yöntemlerin, ikinci olarak da arazi ile ilgili önlemlerin alınması gerekiyor' dedi.

Hava sıcaklıkların artması sonrası vatandaşların piknik, doğal yaşam ve ormanlık alanlara olan talebi de artıyor. Buna bağlı olarak orman yangınlarında da artış gözleniyor. Son bir ayda Aydos Ormanı'nda ise üst üste yangınlar çıktı. Sancaktepe Belediyesi'ne bağlı ekiplerde ormanlık alanda hummalı bir çalışma başlatarak, yangına sebebiyet verecek etkenleri ortadan kaldırdı.

'KORUMA SAĞLAMAK ADINA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Aydos Ormanı'nın İstanbul'a oksijen sağlayan bir kaynak olduğunu hatırlatarak, 'Dolayısıyla bizim ormanımızı korumamız lazım. Ancak son günlerde Aydos Ormanı'nda yangınlar çıktı. Biz bunların sabotaj olabileceğini de düşünüyoruz ama birçok araştırma, gelip mangal yakan ve gerekse madde kullanımı sonrası yapan şahıslardan kaynaklandığı da biliniyor. Biz de bunların ardından burada korumaların artması yönünde diğer belediyelerle de işbirliği yapacağız. Azami koruma sağlamak adına elimizden geleni yapacağız. Zaman zamanda vatandaşlarımızın geldikleri ve piknik yaptıkları yerlerde de biz ekiplerle temizlik yapıyoruz' dedi.

Aydos Ormanı'nın korunması yönünde alınacak yöntemleri de anlatan Başkan Döğücü, 'Gerek kamera sistemleri kurarak, gerekse orman içerisinde nöbetçi tarzında sorumlu bulundurmak üzere Sultanbeyli ve Pendik Belediye Başkanları ile de görüştük. Burada önlem almak konusunda çok kararlıyız' ifadelerini kullandı.

ORMAN YANGININ SEBEBİ MANGAL VE PLASTİK MADDELER

TÜYAK Onursal Başkanı Abdurrahman Kılıç, Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 90'ının insan faktörlerinden ortaya çıktığını ifade ederek, 'Doğal yollarla ortaya çıkan yangın sayısı çok az. İnsan kaynaklı yangınların sayısını azaltmamız için ilk olarak insanlarla ilgili yöntemlerin, ikinci olarak da arazi ile ilgili önlemlerin alınması gerekiyor. 'İnsanların yangınlara sebepleri konusunda eğitilmesi, ormanın sevdirilmesi' bunlar önemli konu. Bizde piknik ve mangal kültürü var bir de. Aslında farkına varmadan söndürdüğünü zannettiği mangalın üzerini rüzgar açıyor ve oradaki su şişesinin kalması, kağıt parçalarının kalması, daha sonra güneş ışığıyla bunları yansıtması ile örtüyü tutuşturması şeklinde oluyor. Piknik alanları yerine bazen ormanların içerisinde gizli alanlarda mangal yakıyorlar bu daha da tehlikeli oluyor. Bu sebepler son günlerdeki orman yangınlarının artışının sebebidir. Sadece İstanbul civarında değil son aylarda Türkiye genelinde de günde 10'a yakın orman yangını oluyor? diye konuştu.

Orman yangınlarının başka bir sebebini de açıklayan Abdurrahman Kılıç, 'İlk başta örtü temizliğinin yapılması lazım. Ağacın tepesinde yangın çıkmaz, yangın çıkan yer örtünün olduğu yerlerdir. Özellikle dökülen iğne yapraklıların temizlenmesi lazım. Sonrasında ise yangın çıktığı zaman haber alınması önemli. Yangını ne kadar erken haber alırsanız o kadar çabuk söndürürsünüz. Bunun içinde gözetleme kuleleri ve kameraların sayılarının artırılması lazım' diye konuştu.

ORMANLARIN TEPELERİNDE SU DEPOLARI

Ormanlarda yangına karşı alınacak önlemler hakkında da bilgi veren Abdurrahman Kılıç, 'Japonya'da ormanların tepelerinin üst kısımlarına su depoları yapılıyor ve bu da yağmur suları ile doluyor. Yangın çıktığı zamanda bu su deposundan ormanın içine doğru borular döşenmiş durumda. Özellikle yerleşim alanlarına yakın olan ormanlarda yani insan kaynaklı çıkması yüksek olasılıklı yerlerde bu sistem kullanılıyor' dedi.

Dünya'da söndürülememiş bir orman yangını olmadığını ifade eden TÜYAK Onursal Başkanı Kılıç, 'Yangının genişlemeden söndürülmesi başarıdır' şeklinde konuştu.

İSTANBUL Aydos ormanı'ndan önlemler artırıldı

Abdurrahman Kılıç, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 10:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL Aydos ormanı'ndan önlemler artırıldı - Son Dakika

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