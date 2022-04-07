İSTANBUL-BAKAN KOCA'DAN NİSA BEBEĞİN SAĞLIK DURMUNA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA - Son Dakika
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İSTANBUL-BAKAN KOCA'DAN NİSA BEBEĞİN SAĞLIK DURMUNA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA

07.04.2022 22:12
İSTANBUL-BAKAN KOCA'DAN NİSA BEBEĞİN SAĞLIK DURMUNA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, " Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir" dedi.

Pendik'te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Bebeğin tedavisinin yapıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğin'den yapılan yazılı açıklamada ise, " Nisa Mihriban bebek hastanemiz çocuk yoğun bakım kliniğine mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edilmektedir. Nisa bebeğin beyin fonksiyonları açısından araştırıldığında apne testi, BT anjio yapılmış olup beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah'tan şifa, sevdiklerine geçmiş olsun diler kamuoyuna saygılarımızı sunarız" denildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKAN KOCA'DAN NİSA BEBEĞİN SAĞLIK DURMUNA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA - Son Dakika


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