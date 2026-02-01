İstanbul'da Aralıklı Yağış ve Fırtına Uyarısı

İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla yağış etkili oluyor.

Kentin Avrupa Yakası'nda Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri, Küçükçekmece, Sultangazi, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de yağış aralıklarla görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli'de zaman zaman yağmur etkili oluyor.

Sürücüler, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması sonucu trafikte araçlarını yavaş kullanmak zorunda kalıyor.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 2 Şubat Pazartesi günü (yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.