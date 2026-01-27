İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 43,3910 liradan, avro 51,5800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,3890 liradan alınan dolar, 43,3910 liradan satılıyor. 51,5780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,5800 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,3710, avronun satış fiyatı ise 51,4650 lira olmuştu.
