Sağlık

İstanbul'da Sağlık Denetimleri Arttı

İstanbul'da Sağlık Denetimleri Arttı
17.01.2026 11:16
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, geçen yıl özel sağlık kuruluşlarına yaptıkları 21 bin denetimin 7 bin 500'den fazlasının olağan dışı olduğunu belirterek, bu kontrollerde 375 milyon lira ceza kesildiğini bildirdi.

Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025'te İstanbulluların sağlık hizmetine daha rahat ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de 2002'den itibaren başlattığı "Sağlıkta Dönüşüm Projesi"yle bu alanda devrim yapıldığını belirten Güner, artık otel konforunda tek ve iki kişilik odalarda vatandaşlara hizmet verildiğini anlattı.

Doç. Dr. Güner, kentte geçen yıl 207 milyon muayene hizmeti verildiğine dikkati çekerek, sadece bölge ve Türkiye'nin değil, tüm dünyada sağlıkta örnek hizmet veren bir şehirden bahsettiklerini vurguladı.

Sağlık hizmetlerinin devamlılığı için birebir uyguladıkları denetim mekanizmasının varlığının önemine işaret eden Güner, sağlık hizmetinin yüksek kalitede olması ve vatandaşların aldığı hizmetin takip edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Güner, bu kapsamda gece ve gündüz mesai kavramı olmaksızın denetimlerin sürdürüldüğünü ifade ederek, "Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Bakanımızın 'Koruyan, Üreten, Geliştiren Sağlık Modeli'yle bize verdiği görevde biz bu hizmeti sunarken bunun devamlılığını da sağlamamız gerekiyor. Herhangi bir inkıtaya (kesinti) uğratacak bir sürece izin vermememiz gerekiyor." diye konuştu.

Denetimlerde sistemin uygulanıp uygulanmadığını, binaların uygunluğunu, çalışan personelin uygun sistematikte ve kadrosunda çalışıp çalışmadığını kontrol ettiklerini aktaran Güner, özel veya kamu ayrımı olmaksızın sağlık hizmetinin sunumundaki herhangi bir aksaklığa ve art niyete göz yummalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Doç. Dr. Güner, İstanbul'da yapılan denetimlerdeki "çift kör" uygulamasının Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu'nun il müdürü olduğu dönemde başlatıldığına dikkati çekerek, "Burada hem denetlenenin nerenin denetleneceğine haberi yok hem de denetleyenin haberi denetlemeden hemen önce oluyor, şifreli mesajlarla buna iletiliyor. Biz adil bir şekilde herkese, özel, kamu ayrımı olmaksızın bu denetimleri anlık şekilde İstanbul'un dört bir yanında yapıyoruz." dedi.

Şüpheli durumlarda "yıldırım denetimi"

En çok hassasiyet gösterdikleri hususlardan birisinin özel sağlık kuruluşlarının denetimi olduğuna işaret eden Güner, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 2025'te 21 bin denetim yaptık. Bu denetimlerin 14 bini olağan, 7 bin 500'den fazlası olağan dışı. Olağan dışı, vatandaşımızın şikayetine binaen bize ulaşan veya bizim tespit edip şüphelendiğimiz hususlarda 'yıldırım denetimi' dediğimiz, anlık 100-150 ekiplik denetim sistematikleriyle takip ettiğimiz denetimler. Denetimlerde özel sağlık kuruluşlarına 375 milyon lira ceza kesmiş durumdayız.

Vatandaşımızın en çok şikayet ettiği hususlara baktığımızda fiyat, yani ücretlendirmeyle ilgili usulsüzlükler. Bir de tıbbi uygulamalarda karşılaştıkları malpraktis ve medikolegal problemlerle ilgili bize başvuruları. En çok ceza kestiğimiz hususlar bunlar. Vatandaşımız şu konuda müsterih olsun: Kamu, özel ayrımı olmaksızın bize ulaşan, sosyal medya hesaplarımızdan, mail hesaplarımızdan olabilir, fakstan, dilekçeden veya bize şifahen ulaşan bütün şikayetleri göz önüne alıyoruz, değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA

Abdullah Emre Güner, Yerel Haberler, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

