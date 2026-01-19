İstanbul'da Kar Keyfi - Son Dakika
İstanbul'da Kar Keyfi

19.01.2026 14:21
İstanbul'da kar yağışı sonrası çocuklar ve aileler sokaklarda kar topu oynayarak eğlendi.

İstanbul'da ortalığı beyaza bürüyen kar yağışı sonrası çocuklar ve yetişkinler sokaklarda kar topu oynayarak keyifli dakikalar geçirdi.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bunu fırsat bilen çocuklar ve aileleri dışarı çıkarak karın keyfini doyasıya yaşadı. Kimi aile kar topu savaşı yaparken, kimisi de kızaklarıyla karda kayarak doyasıya eğlendi. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, çocukların kar hasreti de son buldu.

Çocuklarıyla karda eğlenen Eser Tural isimli bir vatandaş, "Karı gördük, iyi oldu, mikroplar kırıldı. Hastalık da çoktu zaten. İyi oldu. Barajlarımız su dolar, topraklarımız verimli olur, meyvelerimiz bu sene çok olur Allah'ın izniyle. Yani mutlu olduk, çocuklar da mutlu oldu. Çocuklar cıvıl cıvıl. Okul tatili de oldu, şanslarına. İyi denk geldi" dedi.

Karın keyfini çıkaran bir başka vatandaş Mehmet Oktay ise "Allah bereketini verdi. Bundan sonra devam etmesini istiyorum. Çocuklar bol bol kar topu oynasın. Tam da tatile geldi, iyi oldu" dedi.

Arkadaşlarıyla kar topu savaşı yapan Hiranur Tural isimli çocuk ise "Öncelikle çok mutluyum. Okulların tatil olması da çok iyi denk geldi. Oynuyoruz sokaklarda. İnşallah hep böyle devam eder" dedi.

Uzun zaman sonra kar hasretinin bittiğini dile getiren Musa Arslan isimli çocuk ise "Uzun zamandır kar yağmıyordu. Şimdi yağdı, mutlu olduk. Arkadaşlarımızla beraber parka gidiyoruz, oyun falan oynuyoruz. Saat sekiz buçuktan beri buradayım. Çünkü uzun zamandır görmüyorduk. Kar yağıyor ama yerler tutmuyordu, oyun oynayamıyorduk, üzülüyorduk. Ama artık kar yağdığı için dışarı çıkıp oyun oynayabiliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

