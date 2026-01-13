İstanbul\'da Kar Manzarası

İstanbul'un yüksek rakımlı ilçelerinden Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de gece saatlerinde yaşanan kısa süreli kar yağışları ve ardından yaşanan soğuk sonrası sabah saatlerinde oluşan görsel şölen dron ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerin ardından, İstanbul genelinde dün aralıklarla kar yağışı yaşanmıştı. Akşam saatlerinde yağan kar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde de etkili oldu. Sabaha karşı eksi derecelere düşen hava sıcaklığı ile birlikte yükseklerde kar örtüsü kendini korudu. Kar yağışı sonrası oluşan manzara, dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL