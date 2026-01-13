İstanbul'da Kar Manzarası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İstanbul'da Kar Manzarası

İstanbul\'da Kar Manzarası
13.01.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de kar yağışı sonrası oluşan güzellikler dron ile görüntülendi.

İstanbul'un yüksek rakımlı ilçelerinden Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de gece saatlerinde yaşanan kısa süreli kar yağışları ve ardından yaşanan soğuk sonrası sabah saatlerinde oluşan görsel şölen dron ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerin ardından, İstanbul genelinde dün aralıklarla kar yağışı yaşanmıştı. Akşam saatlerinde yağan kar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde de etkili oldu. Sabaha karşı eksi derecelere düşen hava sıcaklığı ile birlikte yükseklerde kar örtüsü kendini korudu. Kar yağışı sonrası oluşan manzara, dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Hava Durumu, Beylikdüzü, İstanbul, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Kar Manzarası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na operasyon: 6’sı asker 20 şüpheli gözaltında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında
İstanbul’da kar alarmı İşte yağışın etkisini artıracağı saat İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:46
Satır satır yazdı Arda’dan Real Madrid’in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
09:03
Fener taraftarını sevindiren görüntü ’’Transfer bitti’’ yorumları yapılıyor
Fener taraftarını sevindiren görüntü! ''Transfer bitti'' yorumları yapılıyor
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
08:17
Emeklilere müjde Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 09:58:16. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kar Manzarası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.