İstanbul\'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul Bağcılar'da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Bağcılar'da etkili olan kar yağışın sabah işlerine gitmeye çalışan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle ilerledi. - İSTANBUL