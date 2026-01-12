İstanbul\'da Kar Yağışı Etkili Oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Belgrad Ormanı, Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek kesimler beyaza büründü.

Sabah saatlerinde kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde ağırlıklı olarak sulu kar şeklindeki yağış, öğle saatlerinden itibaren etkisini zayıflattı.

Pendik'teki Aydos Ormanı çevresinde etkili olan kar yağışı, dronla görüntülendi. Görüntülere göre ağaçların beyaz örtüyle kaplandığı ormanlık alanda kar yağışı hafif şekilde etkisini sürdürüyor.

Belgrad Ormanı da beyaz örtüyle kaplandı.

Çamlıca Tepesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Büyük Çamlıca Camisi ve çevresi ile ağaçlık alanda etkili oldu. Ağaçlar ve tepenin birçok noktası beyaz örtüyle kaplanırken kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışı Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Başakşehir ve Arnavutköy çevrelerinde hafif şekilde devam ederken Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde ise karla karışık yağmur etkili oluyor.

Silivri'nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı, aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.

Öte yandan, İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine yer verildi. Buna göre, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışının etkili olduğu kentte sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Yarın, aralıklı kar yağışı, çarşamba günü yağmur beklenen kentte perşembe ve cuma günleri ise parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.