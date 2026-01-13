İstanbul\'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarda bulunduğu kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu.

İstanbul'da günlerdir aralıklarla etkisini gösteren ve beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi. Özellikle kuzey kesimlere yağan kar aralıklarla gece boyu yağmaya devam etti. Kar Sarıyer, Avcılar, Beylikdüzü ve Güngören'de lapa lapa yağarken Taksim'de kısa süreli etkili olan yağış kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Yerli ve yabancı turistler Taksim Meydan'ında kısa süreli de olsa etkili olan kar yağışının altında bol bol fotoğraf çektirdi.

Gece boyu aralıklarla etkili olacağı belirtilen kar yağışının sabah saatlerinde yoğunluğunu kaybederek öğle saatlerinde yerini güneşli hava bırakması bekleniyor. - İSTANBUL