İstanbul'da Karneler Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Karneler Dağıtıldı

İstanbul\'da Karneler Dağıtıldı
16.01.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 2.8 milyon öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı, Vali Gül törende konuştu.

İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 2 milyon 803 bin 563 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Bu kapsamda, Fatih'teki Yavuz Selim Ortaokulu'nda "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni" düzenlendi.

Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilere karnelerini dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitimin bütün paydaşlarına verdikleri katkılar için teşekkür etti.

Yavuz Selim Ortaokulu'nun, 2000 yılından önce yapılan 1500 okul gibi dayanıklılık testinden geçirildiğini aktaran Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlığı döneminde kurulan, İstanbul Proje ve Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından bazı okullarımız yıkılıp tekrardan yapıldı, bazıları da güçlendirildi. Bu okul yıkılıp tekrardan yapılan bir okul. Fatihimizin önemli bir ihtiyacını gideriyor. 1500 okulumuzun yüzde 92'si bu yöntemle elden geçti, güçlendirildi ve tekrardan yapıldı. Diğer okullarımızın da deprem dayanıklılık testinde sağlam olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da depremden önce, 2000 yılından önce yapılan bütün okulların teknik bir değerlendirmeden geçtiğini kaydeden Gül, depreme dayanıksız hiçbir okulun olmadığını dile getirdi.

Vali Gül, öğrencilerin eğitim öğretimden daha fazla istifade edebilmeleri için ikili eğitimi tekli eğitime geçirme hedefleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesiyle, İPKB'nin yaptıklarıyla, hayırseverlerimizin destekleriyle, belediyelerimizin destekleriyle 3 yıl içerisinde tekli eğitime geçmiş olacağız. Biliyorsunuz tekli eğitime geçme hedefimiz ilk dillendirildiğinde yüzde 80'e yakın ikili eğitim oranımız vardı. Şu an yüzde 20'lere kadar düştü. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu yüzde 20'lerden aşağıya doğru gelecek, 3 yıl içerisinde bunu gündemimizden çıkartacağız."

Bu yıl başlayıp 7-8 ay içerisinde 300 ilave kreş ve anaokulu açacaklarını bildiren Gül, "Yürüme mesafesinde annelerimizin, ablalarımızın yavrularını bırakabileceği devlete ait, sembolik fiyatlarla bir aidatı olan ve çocuklarımıza hizmet veren yapılarımız olmuş olacak." dedi.

Vali Gül, öğrencilere tatili doya doya geçirmeleri, şehri tanımaları ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.

İstanbul'da 2 milyon 803 bin 563 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Belediye, Güncel, Karne, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Karneler Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize’den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Beşiktaş’ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 14:35:37. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Karneler Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.