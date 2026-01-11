İstanbul'da Kuvvetli Yağmur Kazalara ve Su Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Kuvvetli Yağmur Kazalara ve Su Baskınlarına Yol Açtı

İstanbul\'da Kuvvetli Yağmur Kazalara ve Su Baskınlarına Yol Açtı
11.01.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul genelinde kuvvetli yağmur nedeniyle sürücüler kayganlaşan yolda aracıyla ilerlemekte zorluk çekerken, Maltepe'de bir otomobil takla attı.

İstanbul genelinde kuvvetli yağmur nedeniyle sürücüler kayganlaşan yolda aracıyla ilerlemekte zorluk çekerken, Maltepe'de bir otomobil takla attı.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar, akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterdi.

Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur, daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı.

Yağmurla çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını yavaş ve dikkatli kullandı.

Kaldırımdaki yayalar, su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular, yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi.

Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı.

Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarda yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.

Bir otomobil kayganlaşan yolda takla attı

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil takla attı.

Hava yastıkları açılan otomobilde ağır hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan araçtakiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamircisini su bastı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, iş yerinin zemininin suyla dolduğu, bir kişinin diğerlerini "Prizlere dokunmayın. Elektrikte sıkıntı olabilir." şeklinde uyarması yer aldı.

Bahçelievler'de, Ahmet Yesevi Caddesi kuvvetli yağış nedeniyle adeta göle döndü, araçlar suyun içinde zorlukla ilerledi.

Bağcılar'da, Fatih Caddesi'nde rögarlardan taşan suyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Park halindeki bir minibüsün tekerlekleri suyla dolan çukura battı.

Üsküdar Libadiye Kavşağı'nda yola biriken su nedeniyle sürücülerin temkinli seyrettikleri gözlendi.

Kentin bazı bölgelerinde dolu yağarken, Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı.

Ataşehir'de yolda biriken suyu fark etmeyen sürücüler, araçlarıyla, yol kenarından geçen yayaları ıslattı.

Kuvvetli yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'nın tamamında etkili oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde çakan şimşeklerin geceyi aydınlatması, cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Acil Durum, Otomobil, İstanbul, Maltepe, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kuvvetli Yağmur Kazalara ve Su Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

01:00
Akdeniz’in Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'in Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
00:03
İstanbul’da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
21:51
Trump’tan İran’a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
21:36
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 01:15:28. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kuvvetli Yağmur Kazalara ve Su Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.