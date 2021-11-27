Şehir Hatları vapurunda "Adıyaman Tanıtım Günleri"ne davet - Son Dakika

Adıyaman Harfane Ekibi, Şehir Hatları vapurunda verdiği konserde yolcuları "Adıyaman Tanıtım Günleri"ne davet etti.
Adıyaman Harfane Ekibi, Eminönü - Kadıköy seferini gerçekleştiren Şehir Hattı vapurunda konser vererek yolcuları, 1-5 Aralık tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek "Adıyaman Tanıtım Günleri"ne davet etti.
Müzik ziyafeti eşliğinde ikramların sunulduğu program, vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgi gördü.
Vapurda bulunan yolcular, Adıyaman Harfane Ekibi'ne eşlik ederek video çekti.
Kaynak: AA
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