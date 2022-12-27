İstanbul'da trafikteki bir çiçekçi çocuk ile sürücü arasındaki diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu. Kırmızı ışıkta duran sürücünün yanına yaklaşan seyyar satıcı çiçek satmaya çalıştı.
Kağıda yazdığı IBAN numarasını gösteren seyyar satıcı para istedi. Çok şaşıran sürücü, IBAN numarasının fotoğrafını çekerek, ""Çiçek istemiyorum ama sana para atacağım" dedi.
Çiçekçi çocuk ise "Ayakkabı alacağım ne zaman ATM'ye gideyim. Yarım saate gideyim mi ATM'ye?" diye konuştu. Seyyar satıcı çocuk ile şoförün sohbeti sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.
Son Dakika › Güncel › Seyyar satıcılar da teknolojiye ayak uydurdu! Sürücüden IBAN'ını gösterip para istedi - Son Dakika