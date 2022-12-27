Seyyar satıcılar da teknolojiye ayak uydurdu! Sürücüden IBAN'ını gösterip para istedi

İstanbul'da trafikteki bir çiçekçi çocuk ile sürücü arasındaki diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu. Kırmızı ışıkta duran sürücünün yanına yaklaşan seyyar satıcı çiçek satmaya çalıştı.

IBAN'INI GÖSTERİP PARA İSTEDİ

Kağıda yazdığı IBAN numarasını gösteren seyyar satıcı para istedi. Çok şaşıran sürücü, IBAN numarasının fotoğrafını çekerek, ""Çiçek istemiyorum ama sana para atacağım" dedi.

"YARIM SAATE GİDEYİM Mİ ATM'YE?"

Çiçekçi çocuk ise "Ayakkabı alacağım ne zaman ATM'ye gideyim. Yarım saate gideyim mi ATM'ye?" diye konuştu. Seyyar satıcı çocuk ile şoförün sohbeti sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.