Seyyar satıcılar da teknolojiye ayak uydurdu! Sürücüden IBAN'ını gösterip para istedi - Son Dakika
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Seyyar satıcılar da teknolojiye ayak uydurdu! Sürücüden IBAN'ını gösterip para istedi

27.12.2022 00:31

İstanbul'da seyyar bir çiçek satan çocukla kırmızı ışıkta duran sürücü arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Sürücünün yanına gidip IBAN numarasını gösteren satıcı para istedi. Çiçek istemediğini ama hesaba para göndereceğini söyleyen sürücüye çiçekçinin, "Ayakkabı alacağım ne zaman ATM'ye gideyim. Yarım saate gideyim mi ATM'ye" demesi dikkat çekti.

İstanbul'da trafikteki bir çiçekçi çocuk ile sürücü arasındaki diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu. Kırmızı ışıkta duran sürücünün yanına yaklaşan seyyar satıcı çiçek satmaya çalıştı.

IBAN'INI GÖSTERİP PARA İSTEDİ

Kağıda yazdığı IBAN numarasını gösteren seyyar satıcı para istedi. Çok şaşıran sürücü, IBAN numarasının fotoğrafını çekerek, ""Çiçek istemiyorum ama sana para atacağım" dedi.

"YARIM SAATE GİDEYİM Mİ ATM'YE?"

Çiçekçi çocuk ise "Ayakkabı alacağım ne zaman ATM'ye gideyim. Yarım saate gideyim mi ATM'ye?" diye konuştu. Seyyar satıcı çocuk ile şoförün sohbeti sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

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İstanbul, ATM, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyyar satıcılar da teknolojiye ayak uydurdu! Sürücüden IBAN'ını gösterip para istedi - Son Dakika
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