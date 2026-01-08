İstanbul'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İstanbul'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı

İstanbul\'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı
08.01.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te motosikletli şüpheliler silahlı saldırı sonrası kovalamaca sonucu yakalandı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açıp kaçarken polisin 'dur' ihtarına uymayan ve emniyet mensuplarına silah doğrultan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Aralarında yaşları 18'den küçük olan iki çocuğun da bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz yılın aralık ayında meydana geldi. 26 Aralık gecesi saat 03.20 sıralarında Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi Yeniçeriler Caddesi'nde kasklı 2 motosikletli, güvenlik sektörüne yönelik faaliyet yürüten bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Ardından aynı motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalışan saldırganlar, o sırada devriye görevi yapan polis ekiplerini fark etti. Zanlılar kaçarken, devriye görevi yapan emniyet ekipleri ise olayın yaşandığı yere doğru hareket etti. Şüpheliler polisi karşılarında görünce emniyet mensuplarına silah doğrulttu. Bunun üzerine görevli memurlar silahlarına davranarak hemen müdahalede bulundu, önce zanlılara 'dur' ihtarı yaptı ardından şahısların durması için motosikletin lastiklerine ateş açtı. Ancak görevlileri fark ederek silah doğrultan ve kaçmaya çalışan şüpheliler ile emniyet güçleri arasında kovalamaca başladı. Bu sırada motosikletin kaza yapması sonucu, kimlik bilgileri tespit edilen motosiklet sürücüsü Ö.F.K. (17) ile arkasındaki suç ortağı E.A. (16) olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Söz konusu kovalamaca esnasında yaralanan zanlılardan E.A., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan E.A.'nın tedavi altına alındığı öğrenilirken, yapılan incelemelerde cep telefonunda, kurşunlama olayı ile ilgili video kaydının bulunduğu tespit edildi. Yaralı ele geçirilen E.A.'nın cep telefonunda ayrıca azmettirici kişi ya da kişiler tarafından verildiği anlaşılan talimat mesajlarına da rastlandı.

Silahlı saldırıya ilişkin incelemelerini genişleten polis, çalışmaların devamında olay ile alakalı olduğu belirlenen U.Ö. (20), B.E. (20) isimli şüphelileri de operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan U.Ö., Ö.F.K. ve B.E., polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan saldırganların bir iş yerine ateş etme anları, kendi arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasına da yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İstanbul'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:43:07. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.