İstanbul\'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açıp kaçarken polisin 'dur' ihtarına uymayan ve emniyet mensuplarına silah doğrultan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Aralarında yaşları 18'den küçük olan iki çocuğun da bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz yılın aralık ayında meydana geldi. 26 Aralık gecesi saat 03.20 sıralarında Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi Yeniçeriler Caddesi'nde kasklı 2 motosikletli, güvenlik sektörüne yönelik faaliyet yürüten bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Ardından aynı motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalışan saldırganlar, o sırada devriye görevi yapan polis ekiplerini fark etti. Zanlılar kaçarken, devriye görevi yapan emniyet ekipleri ise olayın yaşandığı yere doğru hareket etti. Şüpheliler polisi karşılarında görünce emniyet mensuplarına silah doğrulttu. Bunun üzerine görevli memurlar silahlarına davranarak hemen müdahalede bulundu, önce zanlılara 'dur' ihtarı yaptı ardından şahısların durması için motosikletin lastiklerine ateş açtı. Ancak görevlileri fark ederek silah doğrultan ve kaçmaya çalışan şüpheliler ile emniyet güçleri arasında kovalamaca başladı. Bu sırada motosikletin kaza yapması sonucu, kimlik bilgileri tespit edilen motosiklet sürücüsü Ö.F.K. (17) ile arkasındaki suç ortağı E.A. (16) olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Söz konusu kovalamaca esnasında yaralanan zanlılardan E.A., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan E.A.'nın tedavi altına alındığı öğrenilirken, yapılan incelemelerde cep telefonunda, kurşunlama olayı ile ilgili video kaydının bulunduğu tespit edildi. Yaralı ele geçirilen E.A.'nın cep telefonunda ayrıca azmettirici kişi ya da kişiler tarafından verildiği anlaşılan talimat mesajlarına da rastlandı.

Silahlı saldırıya ilişkin incelemelerini genişleten polis, çalışmaların devamında olay ile alakalı olduğu belirlenen U.Ö. (20), B.E. (20) isimli şüphelileri de operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan U.Ö., Ö.F.K. ve B.E., polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan saldırganların bir iş yerine ateş etme anları, kendi arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasına da yansıdı. - İSTANBUL