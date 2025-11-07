İstanbul'da Suç Ağı Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da Suç Ağı Operasyonu

İstanbul\'da Suç Ağı Operasyonu
07.11.2025 11:34
Cezaevinden çeteyi yöneten T.A.'nın 13 adamı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde çetelere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Suç ağlarına ve yeraltı örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda; İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren liderliğini cezaevinde hükümlü T.A.'nın yaptığı suç örgütünün faaliyetleri organize polisi tarafından mercek altına alındı.

ÖZEL HAREKATLA OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda; "Nitelikli Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "6136 SKM" ve "Silahlı Tehdit" gibi eylemler gerçekleştiren şüphelilere yönelik bu sabah İstanbul ve Balıkesir'de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız toplu tabanca, 7 silah sürgü kapağı, 1 namlu, 2 şarjör ve silah yapımında kullanılan metal parçalar ele geçirildi.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Yakalanarak gözaltına alınan 13 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltındaki çete fertleri ile ilgili yürütülen tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa İstanbul'da Suç Ağı Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'da Suç Ağı Operasyonu - Son Dakika
