İstanbul'da Tefecilik Operasyonu: 9 Gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele polisi, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda tefecilere yönelik operasyon başlatmış, örgütlü şekilde "tefecilik" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 9 kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Mali Şubeye götürülmüştü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki Adalet Sarayına sevk edildi. - İSTANBUL
