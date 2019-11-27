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İSTANBUL'DA UNLU MAMUL ÜRETEN FİRMALAR DENETLENDİ

6 saat önce

Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, unlu mamul işletmelerinin hijyen koşullarını, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi, ürünlerden numunelerin alındığı denetlemelere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

İSTANBUL'DA UNLU MAMUL ÜRETEN FİRMALAR DENETLENDİ, System.String[]

Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, unlu mamul işletmelerinin hijyen koşullarını, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi, ürünlerden numunelerin alındığı denetlemelere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

Ankara İstanbul, İzmir, Erzurum, Gaziantep, Samsun, Antalya başta olmak üzere bütün ülke genelinde bir  hafta boyunca unlu mamullere yönelik ürün bazlı gıda kontrolü yapılmaya başlandı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetimi çalışmaları kapsamında şehirdeki faaliyet gösteren unlu mamul işletmelerinde incelemelerde bulundu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da katıldığı denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu bakımından incelendi, ürünlerden numune alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Denetlenen iş yerleri

-Ürünlerden numune alınması

-İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın açıklamaları

-Genel ve detaylar


Ahmet Yavuz, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:08 Kaynak: DHA
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