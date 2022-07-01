Yabancı uyruklu kişilere sahte evrak hazırlayan şebeke çökertildi - Son Dakika
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Yabancı uyruklu kişilere sahte evrak hazırlayan şebeke çökertildi

01.07.2022 11:43

Yabancı uyruklu kişilere sahte evrak hazırlayan şebeke çökertildi İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu kişilere sahte belge ve evrak hazırlayan şebekeye operasyon düzenlendi.

Yabancı uyruklu kişilere sahte evrak hazırlayan şebeke çökertildi

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu kişilere sahte belge ve evrak hazırlayan şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ve sahte para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "Sahtecilik" olaylarının önlenmesi amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Fatih ilçesi Aksaray bölgesindeki bir adreste, yabancı uyruklu şahısların ülkemizde ikamet edebilme, çalışma hayatına girebilme ve eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilme amacıyla gerekli olan tüm belgelerin imalatının sahte olarak yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yabancı uyruklulardan oluşan şebekenin tespit edilmesi üzerine 24 Haziran tarihinde belirlenen adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Sahte paralar ele geçirildi

Operasyon sonucunda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; sahte 16 bin 450 dolar, sahte 17 bin TL, 46 adet sahte 2 Madeni Euro ele geçirildi. Sahte kimlik yapımında kullanılan boş kartlar, sahte diploma belgeleri, sahte sigorta kimlik kartı, sahte göç idaresi ikamet izin kimlikleri, vekaletnameler, sahte Türkmenistan Kimlik Kartları ve Türkmenistan Pasaportları, Türkmenistan adli sicil kayıt belgeleri bulundu.

Sahte doğum belgesi yapıyorlardı

Ayrıca taahhütnameler, grafik çizimlerin yer aldığı bellek, sahte sürücü belgeleri, 177 gram narkotik madde, kart basma makinesi, 1 adet kart kesme aleti, yazıcı ve fotokopi makineleri, sahte kimlik yapımında kullanılan kimlik hologramları, yabancı şahıslar adına düzenlenmiş adli sicil kayıt belgeleri, sahte doğum belgeleri, sahte kimliklerin grafik çizimlerinin yer aldığı dizüstü bilgisayarın ele geçirildiği öğrenildi.

Mühürlü sahte belgeler bulundu

Sahte kimlik yapımında kullanılan aparatların yakalandığı aramalarda, üzerinde mühürler bulunan muvakatname ibareli belgeler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ibareli farklı şahıslar adına düzenlenmiş protokol belgesi, sahte kaşeler, üzerinde sahte mühür bulunan eğitim sertifikaları, 1 adet "Russian Federation" ibareli yabancı şahıs adına düzenlenmiş kimlik kartı, 2 adet "Kartal 15. Noterliği" kaşe ve mührü bulunan Türkmenistan ibareli yabancı şahıs cezaevi ziyaret görüş belgesi, 2 adet "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı" ibareli yabancı şahıs adına düzenlenmiş cezaevi ziyaret görüş belgesi, 1 adet mühür stampası yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Sahtecilik" suçundan 25 Haziran tarihinde adli makamlara sevk edildi. 3 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılmış, 1 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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İSTANBUL? SAHTE EVRAK ŞEBEKESİ 'REPUBLİC' YERİNE 'PEPUBLİC' YAZINCA YAKALANDI İSTANBUL? SAHTE EVRAK ŞEBEKESİ 'REPUBLİC' YERİNE 'PEPUBLİC' YAZINCA YAKALANDI Katalogla müşteri bulan fuhuş çetesine baskın: 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı Katalogla müşteri bulan fuhuş çetesine baskın: 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu kişilere sahte evrak hazırlayan şebeke çökertildi - Son Dakika

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