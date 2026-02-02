İstanbul'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı - Son Dakika
İstanbul'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

İstanbul\'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
02.02.2026 12:16
İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Kentte eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle Bayrampaşa Kocatepe İlkokulu'nda program düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Törende, öğrenciler ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

Öğrencilerinden Hafsa Ustaosmanoğlu, Türk bayrağının taşıdığı anlamı ve vatan sevgisini dizelere döken "Bayrak" şiirini okudu.

Törende konuşan Murat Mücahit Yentür, "Türk Milleti olarak devletimiz, vatanımız, bayrağımız için en kıymetli değerimizi yani canımızı, şehadet kavramını en yüce kavram olarak bilip vermeye her an hazır olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz." dedi.

Okulların en temel amacının, çocuklara vatan ve bayrak sevdası ile milletinin değerleriyle yaşamanın en yüce değer olarak bilmesini öğretmek olduğunu aktaran Yentür, şöyle devam etti:

"O yüzden ruhu, şuuru olmayan milletlerin, bunu öğrencilere aktarmayan nesillerin gelecekte var olma mücadelesi olmayacaktır. Aslında bugün sembolik olarak bu bayrak temasını işliyoruz. Türk milli eğitim sisteminin, Türkiye Yüzyılı maarif yılının en önemli amacı çocuklarımıza milli, manevi, insani, ahlaki ve vicdani değerlerle donanmış, çağın bilgisini okuyabilen, çağın ötesinde bir vizyon koyabilen, memleketi, bayrağı için hiç durmadan insanlığa ve ülkemize güzel işler yapmaktır. Bu amaçla şuurla bu vizyonla öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Bugün bu coşkuyu gördükçe gelecek adına bir kez daha umutlanıyoruz."

Öğrencilerden Elif Beren Baysal, basın mensuplarının soruları üzerine, Türk bayrağını herkesin koruması gerektiğini belirterek, "Bayrağımız istiklalimizi, özgürlüğümüzü temsil ediyor. Bayrağımızı görünce biraz üzgün hissediyorum çünkü şehitlerimiz bizim için uğraşmış, Atatürk, bizim bu bayrağı elimizde tutmamız için uğraşmış, şehit olmuşlar çok üzülüyorum onlara. Ama yine de sevinçliyim bu ülkede yaşadığım için." ifadelerini kullandı.

Kadıköy'deki tören

Kadıköy Zihnipaşa İlkokulu'nda düzenlenen törende de öğrenciler ve öğretmenler okula Türk bayraklarıyla geldi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara geçen öğrenciler "Bayrak Sevgisi" dersiyle dersbaşı yaptı.

AA muhabirine konuşan öğrenciler, Türk bayrağına olan sevgilerini dile getirdi.

11 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Tuana Avcı, okula başladığı için yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Türk bayrağını çok seviyorum. Kırmızı ve beyaz en sevdiğim renklerden ve bayrağımız Atatürk'ü simgeliyor. Yatağımın başında da Türk bayrağı duruyor." dedi.

11. yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Leyla Aslan ise ara tatilin çok iyi geçtiğini ifade etti.

4. sınıf öğrencisi Serap Alya Bostancı da "Kendimi özgür hissediyorum. Bayrak, milleti, Ata'mızı ve vatanımızı simgeliyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı - Son Dakika
