İstanbul'daki çocuklar 23 Nisan'ı ilk kez evde kutladı - Son Dakika
Son Dakika Genel İstanbul'daki çocuklar 23 Nisan'ı ilk kez evde kutladı - Son Dakika

İstanbul'daki çocuklar 23 Nisan'ı ilk kez evde kutladı

6 saat önce

İstanbul'daki çocuklar 23 Nisan'ı ilk kez evde kutladı Kentin her noktasından gelen şarkılı ve şiirli kutlamalar renkli görüntüler oluşturdu 4 yaşındaki Ertuğrul Demirbağ "Bir dünya bırakın biz çocuklara" diyerek 23 Nisan mesajı verdi Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla...

İstanbul'daki çocuklar 23 Nisan'ı ilk kez evde kutladı

Kentin her noktasından gelen şarkılı ve şiirli kutlamalar renkli görüntüler oluşturdu

4 yaşındaki Ertuğrul Demirbağ "Bir dünya bırakın biz çocuklara" diyerek 23 Nisan mesajı verdi

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilk kez evlerde kutlandı. Sokağa çıkma yasağı bulunan çocukların aileleriyle hazırladığı kutlamalar renkli görüntüler oluşturdu.

Dünyayı etkisi altına alınan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yılı tedbirler dolayısıyla ilk kez evlerde kutladı. Beşiktaş'ta yaşayan ve evden çıkamadığı için bayramı buruk geçiren 4 yaşındaki Ertuğrul Demirbağ, evinin balkon ve camlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Annesinin yardımıyla allı beyazlı takım elbisesiyle "oynaya oynayan gelin çocuklar" şarkısını söyledi. Minik Ertuğrul, "bir dünya bırakın biz çocuklara" diyerek 23 Nisan mesajı da verdi.

"Bir dünya bırakın biz çocuklara" mesajı

Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde ise Arife, Nisanur ve Asyanur Moroğlu ise bayrak ve yazılarla donattığı odalarında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı biz çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkürler. 23 Nisan nasıl sevinmez insan, bugün 23 Nisan bak süslenmiş dört bir yan yaşasın 23 Nisan. Millet Meclisini kurduk, düşmanı yurttan kovduk, hürriyete kavuştuk yaşasın 23 Nisan. Bunu her gün kutlayalım çocuklar, sevinçle egemenlikle yaşar el ele verince" ifadelerini kullandı. Bayram bugün bayram diyen Esila Yıldırım ise enerjisiyle yürekleri hoplattı. Fatih Kocamustafapaşa'da eline Türk bayrağı alan 10 yaşındaki Berat Talha Günaydın ise, "Bizim Bayramımız" şiirini söyledi.

İstanbul'da yaşayan müzisyen Erkin Söğüş ise kızlarıyla oluşturduğu mini orkestra ile 23 Nisan şarkıları söyledi.

İstanbul'daki çocuklar 23 Nisan'ı ilk kez evde kutladı

İstanbul, 23 Nisan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:33 Kaynak: İHA

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