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İstanbul'dan Goran Bregovic geçti

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Halkbank ve Vakıfbank'ın desteğiyle düzenlenen festival kapsamında sahneye çıkan Goran Bregovic, Bostancı Gösteri Merkezinde dinleyicileriyle bir araya geldi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Halkbank ve Vakıfbank'ın desteğiyle düzenlenen festival kapsamında sahneye çıkan Goran Bregovic, Bostancı Gösteri Merkezinde dinleyicileriyle bir araya geldi.


Festivale "Three Letter from Sarajevo" adlı projesi ile katılan sanatçı, sahnede yaptığı konuşmada festivale katılmak dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.


Konserde "The Wedding and The Funeral Band" (Düğün ve Cenaze Orkestrası) ile sahne alan Goran Bregovic, aralarında "Gas Gas", "Hopa Cupa" ve "Maki Maki"nin bulunduğu birçok sevilen parçasını seslendirdi.


Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Bosnalı sanatçıya konser sonuna doğru festivalin sanat direktörü Serkan Çağrı da eşlik etti. Seyircilerin de dans ederek şarkılara ritm tuttuğu konser, yaklaşık iki saat sürdü.

Vakıflar Bankası, Goran Bregovic, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:13 
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