İstanbul Festivali, Argy’nin DJ Performansı ve Hadise’nin Muhteşem Danslarıyla Görkemli Bir Final Yaptı - Son Dakika
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İstanbul Festivali, Argy’nin DJ Performansı ve Hadise’nin Muhteşem Danslarıyla Görkemli Bir Final Yaptı

İstanbul Festivali, Argy’nin DJ Performansı ve Hadise’nin Muhteşem Danslarıyla Görkemli Bir Final Yaptı
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Beşinci İstanbul Festivali, 16 Ağustos akşamı birbirinden değerli isimlerin performans sergilediği görkemli bir finale sahne oldu. Saat 16.00 itibarıyla kapılanı açan festivalde ilk önce Maymun Collective ve ardından Sherry sahneye çıkarak DJ performans sergilediler.

Argy ile On Binler Coştu

Festivalin son yabancı performansı melodik techno, house ve deep house tarzlarındaki prodüksiyonlarıyla tanınan Yunan DJ ve elektronik müzik prodüktörü Argy oldu. Özellikle Afterlife etiketiyle yayımladığı "Tataki" ve "Pantheon" gibi küresel hitlerle büyük bir çıkış yakalayan Argy, Festival Park Yenikapı’daki on binleri coşturdu.

<a class='keyword-sd' href='/istanbul-festivali/' title='İstanbul Festivali'>İstanbul Festivali</a>, Argy’nin DJ Performansı ve Hadise’nin Muhteşem Danslarıyla Görkemli Bir Final Yaptı

Hadise, Yenikapı’yı Büyük Bir Dans Pistine Çevirdi

Gecenin finalini güçlü yorumu, koreografileri ve sahne karizmasıyla festival seyircisini ilk şarkıdan itibaren etkisi altına alan Hadise yaptı.

“Aşk Kaç Beden Giyer”, “Düm Tek Tek” ve “Sıfır Tolerans” gibi kariyerine damga vuran hitlerinin yanı sıra 2026 yazına imzasını atan şarkısı “Ara Beni” ile İstanbul Festivali seyircisini coşturan Hadise, H. albümünde yer alan “Bana Masal Anlatma”yı ise ilk kez sahne repertuarına aldı.

Gecenin sürprizlerinden biri de Motive ile birlikte seslendirdikleri “Küçük Bir Yol” ve “Labirent” oldu. İkilinin sahnedeki performansı festival alanındaki enerjiyi daha da yükseltti.

Pop müziğin enerjisini ışık, dans ve kostüm tasarımıyla bütünleştiren Hadise, Festival Park Yenikapı’yı baştan sona hareketlendirdi. Seyirciyle kurduğu güçlü iletişim, gecenin duygusal anlarıyla yüksek tempolu bölümleri arasında etkileyici bir denge kurdu.

Beşinci İstanbul Festivali Tamamlandı

1–16 Ağustos tarihleri boyunca dünya ve Türkiye müzik sahnesinden isimleri ağırlayan İstanbul Festivali, konserlerin yanı sıra spor, espor, çocuk etkinlikleri, marka deneyimleri ve gastronomiyi bir araya getiren programıyla İstanbul’un yaz takviminde çok yönlü bir buluşma noktası oldu.

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Son Dakika İstanbul Festivali İstanbul Festivali, Argy’nin DJ Performansı ve Hadise’nin Muhteşem Danslarıyla Görkemli Bir Final Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Festivali, Argy’nin DJ Performansı ve Hadise’nin Muhteşem Danslarıyla Görkemli Bir Final Yaptı - Son Dakika
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