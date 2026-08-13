İstanbul Festivali, Levent Yüksel ile 90’lar Ruhuna Sahne Oldu - Son Dakika
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İstanbul Festivali, Levent Yüksel ile 90’lar Ruhuna Sahne Oldu

İstanbul Festivali, Levent Yüksel ile 90’lar Ruhuna Sahne Oldu
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İstanbul Festivali, 12 Ağustos akşamı Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Levent Yüksel’i ağırladı. Zamansız şarkılar, güçlü vokaller ve farklı kuşakları buluşturan repertuvar Festival Park Yenikapı’da büyük bir pop müzik şölenine dönüştü.

Levent Yüksel, Duygu Yüklü Anlar Yaşattı

Levent Yüksel, 1990’lardan bugüne uzanan güçlü repertuvarıyla geceye farklı bir renk kattı. “Zalim”, “Tuana”, “Med Cezir” ve “Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk” gibi şarkılar alanı büyük bir açık hava korosuna dönüştürdü.

Levent Yüksel’in güçlü yorumculuğu ve canlı orkestrasıyla kurduğu müzikal bütünlük, nostalji duygusunu güncel bir konser enerjisiyle buluşturdu.

Festival Devam Ediyor

İstanbul Festivali kapsamında 13 Ağustos’ta Dedublüman ve Duman, izleyicilerinin karşısına çıkacak. Festivalin uluslararası programında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos'ta sahne alırken, festival 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.

Festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltecek Genç Sahne; canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle ziyaretçileri ana sahne konserlerine ev sahipliği yaparken 3x3 Basketbol Alanı ise turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor.

Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen festival, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.

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Son Dakika İstanbul Festivali İstanbul Festivali, Levent Yüksel ile 90’lar Ruhuna Sahne Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Festivali, Levent Yüksel ile 90’lar Ruhuna Sahne Oldu - Son Dakika
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