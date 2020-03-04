İstanbul gülben ergen eski eşine hakaret davasında beraat etti arşiv - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul gülben ergen eski eşine hakaret davasında beraat etti arşiv - Son Dakika

İstanbul gülben ergen eski eşine hakaret davasında beraat etti arşiv

6 saat önce

Haber Ruken KADIOĞLUİstanbul,DHAŞarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Haber Ruken KADIOĞLU İstanbul,DHA

Şarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul gülben ergen eski eşine hakaret davasında beraat etti arşiv

Gülben Ergen, Emine Bulut, Erhan Çelik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:02 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e hakaret davasında beraat etti
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