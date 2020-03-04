İstanbul gülben ergen eski eşine hakaret davasında beraat etti arşiv - Son Dakika

Haber Ruken KADIOĞLU İstanbul,DHA

Şarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.