İstanbul gülben ergen eski eşine hakaret davasında beraat etti arşiv - Son Dakika

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İstanbul gülben ergen eski eşine hakaret davasında beraat etti arşiv
6 saat önce
Haber Ruken KADIOĞLUİstanbul,DHAŞarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:02 Kaynak: DHA
Haber Ruken KADIOĞLU İstanbul,DHA
Şarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
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