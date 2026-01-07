İstanbul Havalimanı'na Platin Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İstanbul Havalimanı'na Platin Ödül

07.01.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cirium, İstanbul Havalimanı'nı 2025'teki üstün performansı nedeniyle Platin Ödül ile ödüllendirdi.

HAVACILIK analiz firması Cirium'un 2025 yılına dair 'Zamanında Performans İncelemesi' raporunda İstanbul Havalimanı üstün performans ve güvenilirlik sayesinde Platin Ödül'ün sahibi oldu.

Havacılık analiz firması Cirium, dünya genelinde 38,9 milyon uçuşun gerçekleştiği 2025 yılına dair 'Zamanında Performans İncelemesi' raporunu yayımladı. Personel sıkıntısı, hava koşulları ve jeopolitik kısıtlamalara rağmen operasyonel mükemmellik sergileyen kurumlar ödüllendirildi. En büyük ödül ise İstanbul Havalimanı'na verildi. İstanbul Havalimanı 2025 yılında sergilediği üstün performans ve güvenilirlik sayesinde Platin Ödül'ün sahibi oldu. Firma, İstanbul Havalimanı'nın 84 milyondan fazla yolcuya ve 330 destinasyona hizmet veren bir merkez haline geldiğini vurguladı. Ayrıca Nisan 2025'te Avrupa'da bir ilki gerçekleştirerek üçlü bağımsız pist operasyonlarına başlatıldığı belirtilirken bu adımın kapasiteyi saatte 120 hareketten 148 harekete çıkardığı belitildi. Cirium ayrıca İstanbul Havalimanı'nın büyüklük ve karmaşıklığı istikrarla yönetebildiğini vurguladı.

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı'na Platin Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:18:01. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'na Platin Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.