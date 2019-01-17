İstanbul Havalimanı Projesi'nde 200 bin kişiye eğitim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "İstanbul Havalimanı Projesi başından 30 Kasım 2018 tarihine kadar olan süreçte 200 bin 710 kişiye iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "İstanbul Havalimanı Projesi başından 30 Kasım 2018 tarihine kadar olan süreçte 200 bin 710 kişiye iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi." dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Bedrettin Dalan'ın Oğlunun Cipini Çalan Kişiyi, Koruması Vurdu

Adayların Kesinleşmesinin Ardından Yapılan İlk Ankette, Çarpıcı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Galatasaray, Swansea'nin Yıldızı Wilfried Bony'nin Transferine Yakın

Sultanbeyli'de Ekrem İmamoğlu'na "Sana Oy Yok" Diyen Teyze Konuştu