Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı Projesi'nde 200 bin kişiye eğitim

İstanbul Havalimanı Projesi'nde 200 bin kişiye eğitim

55 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "İstanbul Havalimanı Projesi başından 30 Kasım 2018 tarihine kadar olan süreçte 200 bin 710 kişiye iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

İstanbul Havalimanı Projesi'nde 200 bin kişiye eğitim, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "İstanbul Havalimanı Projesi başından 30 Kasım 2018 tarihine kadar olan süreçte 200 bin 710 kişiye iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:50 

Mehmet Cahit Turhan, İstanbul, Ekonomi
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