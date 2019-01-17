İstanbul Havalimanı Projesi'nde 200 bin kişiye eğitim
55 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "İstanbul Havalimanı Projesi başından 30 Kasım 2018 tarihine kadar olan süreçte 200 bin 710 kişiye iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "İstanbul Havalimanı Projesi başından 30 Kasım 2018 tarihine kadar olan süreçte 200 bin 710 kişiye iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:50
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