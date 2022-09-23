İstanbul'da geniş kapsamlı "terör huzur güven" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da geniş kapsamlı "terör huzur güven" uygulaması yapıldı

23.09.2022 11:06
İstanbul'da geniş kapsamlı "terör huzur güven" uygulaması yapıldı

İstanbul Kağıthane, Şişli, Eyüpsultan ve Beyoğlu'nda "terör huzur güven" uygulaması yapıldı.

İstanbul Kağıthane, Şişli, Eyüpsultan ve Beyoğlu'nda "terör huzur güven" uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğünün koordinesinde yol kesme, araç taşlanma, pankart asma gibi provokatif eylemlerin önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin de destek verdiği uygulamada, Kağıthane, Şişli, Eyüpsultan ile Beyoğlu'nda belirlenen noktalarda şüpheli görülen araç ve kişiler sorgulandı.

Akşam saatlerinde yapılan uygulamada 709 kişi sorgulandı, 54 araç denetlendi. Uygulamada ayrıca kıraathane, kafe gibi 54 adreste de denetim yapıldı.

"Terör huzur güven" uygulaması sonucunda silahla tehdit suçundan aranan bir şüpheli ile şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan aranan zanlı yakalandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Eyüpsultan, Kağıthane, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da geniş kapsamlı 'terör huzur güven' uygulaması yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da geniş kapsamlı "terör huzur güven" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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