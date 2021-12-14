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İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU HER AİLEDE ASGARİ BİR SİGORTALI OLACAK - Son Dakika

İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU HER AİLEDE ASGARİ BİR SİGORTALI OLACAK

14.12.2021 15:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gerçekleşen Aile Destekleri Sigortası tanıtım programına konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gerçekleşen Aile Destekleri Sigortası tanıtım programına konuştu. Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası, asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacaktır. Her bir ailenin pozisyonu, durumu özel olarak incelenecek. Ailenin durumuna, pozisyona bağlı olarak en az asgari ücret tutarında destek sağlanacak dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen Aile Destekleri Sigortası tanıtım programına katıldı. Programa Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve kadınlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası ile ilgili Aile Destekleri Sigortası'nın özelliği ne Kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demek. Halkadan birisi yok şu anda. Bu olmadığı için dramlar yaşanıyor. Onu biz tamamlayacağız. Aile Destekleri Sigortası, asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacaktır. Her bir ailenin pozisyonu, durumu özel olarak incelenecek. Ailenin durumuna, pozisyona bağlı olarak en az asgari ücret tutarında destek sağlanacak. Ailede engelli olup olmadığı belirlenecek. Bazı ailelere farklı gelirlerle yardım yapılacak. Ailenin durumuna göre en az asgari ücret olmak üzere ailelere destek verilere. Örneğin, ailede engelli ya da yaşlı var. Sigorta engelliye ya da yaşlıya bakan kadının sosyal güvenliğini sağlayacak. Bakan kişi emeklilik hakkı da kazanacak. Aile Destekleri Sigortası Yasası çıktığı zaman bu ailenin çocuklarına öncelik hakkı tanınacak. Fakir fukara ailelerin çocuklarına sahip çıkacağız. Temel hedefimiz, her ailede asgari bir sigortalı olacak. Sürekli yardım almak değil çalışmak, kazanmak, eve huzur içinde dönmek ana hedefimiz bu dedi.

İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU HER AİLEDE ASGARİ BİR SİGORTALI OLACAK
İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU HER AİLEDE ASGARİ BİR SİGORTALI OLACAK
İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU HER AİLEDE ASGARİ BİR SİGORTALI OLACAK
İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU HER AİLEDE ASGARİ BİR SİGORTALI OLACAK
İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU HER AİLEDE ASGARİ BİR SİGORTALI OLACAK
İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU HER AİLEDE ASGARİ BİR SİGORTALI OLACAK
İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU HER AİLEDE ASGARİ BİR SİGORTALI OLACAK
İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU HER AİLEDE ASGARİ BİR SİGORTALI OLACAK
İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU HER AİLEDE ASGARİ BİR SİGORTALI OLACAK
İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU HER AİLEDE ASGARİ BİR SİGORTALI OLACAK
İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU HER AİLEDE ASGARİ BİR SİGORTALI OLACAK

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Asgari Ücret, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU HER AİLEDE ASGARİ BİR SİGORTALI OLACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU HER AİLEDE ASGARİ BİR SİGORTALI OLACAK - Son Dakika
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