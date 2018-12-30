Son Dakika Haberleri: İstanbul- Metin Akpınar İmzaya Geldi

İstanbul- Metin Akpınar İmzaya Geldi

1 saat önce

Katıldığı bir televizyon programında Müjdat Gezen ile birlikte sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan sanatçı Metin Akpınar Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi'ne gelerek imza verdi.

Katıldığı bir televizyon programında Müjdat Gezen ile birlikte sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan sanatçı Metin Akpınar Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi'ne gelerek imza verdi.

İlk imzasını atmak için 14.50'de polis merkezine gelen Akpınar'a avukatları ve yardımcısı eşlik etti. Sanatçı polis merkezinden ayrılırken gazetecilere, Geldik imzamızı attık. Görevimizi yerine getirdik dedi. Bu arada kendisini gören bazı hayranlarıyla fotoğraf çektiren Metin Akpınar daha sonra geldiği araçla polis merkezinden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:42 Kaynak: DHA

Polis, Metin Akpınar, Akpınar, Güncel
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