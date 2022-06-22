Sınırlı kullanım bilet tarifesinde değişiklik yapıldı - Son Dakika
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Sınırlı kullanım bilet tarifesinde değişiklik yapıldı

22.06.2022 16:39
Sınırlı kullanım bilet tarifesinde değişiklik yapıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında sınırlı kullanım bilet tarifesi alınan kararla üç geçişlik bilet 32 liradan 35 liraya,10 geçişlik bilet 88 liradan 90 liraya yükseldi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında sınırlı kullanım bilet tarifesi alınan kararla üç geçişlik bilet 32 liradan 35 liraya,10 geçişlik bilet 88 liradan 90 liraya yükseldi. Beş geçişlik bilet ise 49 liradan 45 liraya indirildi. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı'na SA-1, SA-2, SA-3 otobüs hatlarının ücret tarifesinin belirlenmesi ve faaliyete açılması teklifi, reddedilerek alt komisyona gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısı bugün İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifesinin belirlenmesi ve faaliyete geçmesi teklifi görüşüldü. Teklife göre 21 Ocak 2014 UKOME kararıyla "SA-1, SA-2, SA-3" Sabiha Gökçen Havalimanı- Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı- Kadıköy, Taksim-Sabiha Gökçen Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı-Kavacık hatlarının karar altına alındığı, ancak bugüne kadar faaliyete başlamadığı belirtilen teklifte, tarife ücretleri hakkında herhangi bir karar alınmadığı için ücret kararının alınması ve bu hatlarda çalışan otobüslerin faaliyete başlaması istendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel havalimanlarından taşımacılık yapılabilmesi için gerekli şartlar olduğunu belirterek, "Bunlardan biri yer tahsisi. Çünkü daha önceki dönemlerde de burada yer problemlerinden kaynaklı ciddi kavgalar sıkıntıları oluştu. Dolayısıyla burada bir taşımacılık havalimanlarına taşımacılık yapılabilmesi için buradan yer tahsisi, izin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.  İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise 2014 yılından meclis tarafından bu yetkinin verildiğini ifade ederek" Aslında bizim burada talep ettiğimiz sadece bu verilmiş olan yetkinin tarifesini belirlemek. Amacımız bir yeniden yetkilendirme yapmak değil. 3 tane güzergahın bedellerinin belirlenmesi teklifi." dedi. Teklif oy birliği ile reddedilerek alt komisyona gönderildi

SINIRLI KULLANIM BİLET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Gündemin bir diğer maddesi ise İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, tarafından sunulan sınırlı kullanım bilet tarifesinde değişiklik teklifi oldu. Tarifenin değişim sebebinin ise; son dönemlerde bozuk para basım maliyetlerinin artması ve darphanenin bozuk para basmamasından dolayı otomatlara 1 TL takviyesinin olmaması olarak belirtildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi. Böylelikle tek geçişlik bilet 15 lira, iki geçişlik bilet 25 lira olarak aynı kalırken, üç geçişlik bilet 32 liradan 35 liraya çıkarıldı. Beş geçişlik bilet 49 liradan 45 liraya indirilirken, 10 geçişlik bilet ise 88 liradan 90 liraya yükseldi.


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Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs ücretlerinin tarifesi ve yeni hat oluşumu UKOME'de görüşüldü Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs ücretlerinin tarifesi ve yeni hat oluşumu UKOME'de görüşüldü
Kaynak: DHA

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