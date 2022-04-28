İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da. Erinç Sağkan: "Alacağınız Karar, Cumhurbaşkanı'nın Yargı Denetimine Etkin Bir Şekilde Tabi Olup Olmadığıdır" - Son Dakika

haber: GÜRKAN DEMİRTAŞ

Danıştay 10. Dairesi'nde, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali istemiyle açılan davaların duruşması sürüyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, "Burada yapılan tartışmalardan sonra alacağınız karar Cumhurbaşkanının yargı denetimine etkin bir şekilde tabi olup olmadığıdır" dedi.

Danıştay 10. Dairesi'nde, İstanbul Sözleşmesiyle ilgili duruşma sürüyor. Duruşmada, davanın katılımcısı olan kurumların temsilcileri olan avukatlar, esasa ilişkin görüşlerini açıklıyor.

Ankara Barosu'nu temsilen konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, şunları söyledi:

"Buradaki fesih kelimesinin doğru olmadığının aslında bahsedilenin çekilme olduğunun hepimiz farkındayız. Tartışılması gereken konu, Cumhurbaşkanı kararının iç hukuka uygun olup olmadığı durumu ortaya çıkıyor.

"ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİALARI CİDDİYE ALINMALI, YARIN DA BAŞKA BİR SÖZLEŞMEDEN ÇIKILMASI OLASI"

Burada yapılan tartışmalardan sonra alacağınız karar Cumhurbaşkanı'nın yargı denetimine etkin bir şekilde tabi olup olmadığıdır. Anayasa'ya aykırılık iddiaları ciddiye alınmalı çünkü yarın da başka bir uluslararası sözleşmeden çıkılması olası.

"UYGULANAN İŞLEM YOKLUKLA SAKATTIR"

Anayasamızın 104. Maddesinin 14. Fıkrası açıkça cebin yürütmeye ilişkin konularda kararname çıkarabilir demekte. Uluslararası sözleşmelerden çekilme yetkisinin yürütme yetkisi midir değil midir? Zira yürütme yetkisi altında değildir. Yürütme yetkisi altında olan bir konu olduğundan bahsetmek mümkün değildir.

Yetkide ve usulde çekilme kararının da Meclis kararıyla alınması gerekir. Uygulanan işlem yoklukla sakattır."

"KADINA ŞİDDETE KARŞI OLMASIYLA ANILAN SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN DAVA GÖRÜLÜRKEN KAPIDA KADINLARA ŞİRDDET UYGULANIYOR"

Davacı Gelecek Partisi adına konuşan Gelecek Partisi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu, duruşmanın sürdüğü sırada Danıştay Kampüsü'nün girişinde kadınlara yapılan polis müdahalesini eleştirdi. Çiftçioğlu, "Kadına şiddete karşı olmasıyla anılan bir sözleşmeye ilişkin bir dava görülürken hala kapıda kadınlara şiddet uygulanması bizi ziyadesiyle üzmüştür" dedi.

"KARARIN İPTAL EDİLMESİ GEREKİYOR ÇÜNKÜ NEFRET SÖYLEMLERİ ARTACAK"

Ankara Barosu LGBTİ+ Hakları Merkezi adına konuşan Avukat Seher Duygu Çildoğan'ın "Konuşmama LGBTİ+ların haklarını hatırlatarak ve İstanbul Sözleşmesi'nin kapsayıcılığından bahsederek başlamak istiyorum" diye konuşmaya başladığı sırada Danıştay Heyet Başkanı, "Konuşmalarınıza ve alkışlarınıza bir şey demiyorum ama tekrara düşmeyin zaman kayboluyor" diye müdahale etti.

Çildoğan, "Hiç tekrar yapmıyorum LGBTİ+ların varoluşları ile ilgili konuşuyorum. Buradaki kararın iptal edilmesi gerekiyor çünkü nefret söylemleri artacak ve insanlar yok sayılmaya devam edecek" diye konuştu.